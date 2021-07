Posa Carmen Aub con pocas prendas y deja al descubierto oculto tatuaje

Con lencería en color rojo, Carmen Aub encendió las redes al mostrar su esbelta y estilizada figura y dejar al descubierto un oculto tatuaje que casi nadie sabe que tenía, en un lugar muy sexy de su anatomía, con lo que levantó revuelo en las redes.

La actriz mexicana, quien le diera vida a Rutila, hija de Aurelio Casillas en la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos”, deslumbró al posar con pocas prendas y no sólo presumir sus curvas, sino revelar una parte de ella no se conocía y que sorprendió a sus admiradores, quienes no dejaron pasar el detalle.

De pie y grabándose frente a la cámara, Carmen Aub mostró su oculto tatuaje mientras modelaba con una mano en la cintura y pedía paciencia ante los cambios y dejar de ser estrictos con uno mismo, pues todo lo que vale la pena lleva tiempo.

Fue en Instagram donde la actriz compartió con sus 2.4 millones de seguidores un clip de apenas unos segundos en los que aparece con sexy lencería roja con la que presumió su tonificada figura y su abdomen plano desde su recamara, lanzando una mirada seductora a la lente.

La histrionisa de 31 años dejó ver un detalle justo al ladito de su cadera y era un pequeño tatuaje, al parecer de un símbolo, que era parcialmente tapado por el bikini que utilizaba, pero se dejaba adivinar debajo de la prenda y con el movimiento que realizaba.

“No seas tan estricto contigo (y lo digo para mí también), los cambios más grandes son de poquito en poquito, cuando no ‘tenemos qué hacer’ algo y más bien cambiamos la intensión a ‘¡lo hago por que quiero!’ No porque no soy suficiente, no porque es lo que me dijeron que es correcto, no para encontrar validación, etc... Cuando no puedes mantener la disciplina intenta cambiar la actitud a una de amor propio, ¡eso que haces es solamente para ti! #Friyay”, escribió Carmen Aub junto con el vídeo.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar en la publicación, que chulearon su belleza: “Eres tan hermosa que me enamoras”, “Aunque yo sé que quizás no puedas responder mi comentario sólo quiero decirte que lo que más más admiro de ti es tu corazón puro y tu alma noble”, “Cuerpazo, mi Rutila… Hermosa, Carmen”, “Wow! Hermosa figura, el rojo se te ve increíble”, “Excelente actitud”.

Carmen Aub ha sido una de las famosas que ha decidido quitarse los implantes en los senos dentro un proceso de autoaceptación de su cuerpo, y aunque algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo, la actriz cada día se siente más cómoda consigo misma.

En el plano profesional, la originaria de la Ciudad de México prepara nuevo proyecto con Telemundo después de darle vida a Rutila en “El Señor de los Cielos”, aunque, en caso de confirmarse una octava temporada de la serie, podría regresar.

