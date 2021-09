Portando un bañador azul, Vanessa Guzmán presume su gran musculatura y le llueven los piropos

Luego de dividir opiniones por su radical cambio físico, Vanessa Guzmán volvió a dar de que hablar luego de presumir su gran musculatura en sus brazos, abdomen y piernas, mientras luce un bañador azul y pide no abuso a la opinión.

Fue a través de su perfil de Instagram que la actriz que ha participado en diversos melodramas de Televisa como; Atrévete a Soñar y Soltero con Hijas, se defendió de las críticas presumiendo su nuevo estilo de vida y que por el momento no piensa abandonar pese a todas las críticas que ha recibido.

Desde el interior de una habitación y posando de frente para la cámara, Vanessa Guzmán aprovechó para presumir su gran musculatura, resultado de muchos meses de trabajo; arduas rutinas de ejercicio y una sana alimentación. “1 DÍA, no queda nada! ”, escribió la famosa para acompañar la serie de fotografías en las que aparece portando un bañador azul.

Como era de esperarse, la originaria de Ciudad Juárez se llevó un sinfín de aplausos por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en mostrarse su admiración.

“No inventes estás echa a mano, tu demuestras que está en uno mismo tomar si cuerpo y moldearlo a nuestro gusto”, “Guauu, luces impresionante “, “Yo quiero un cuerpazo como el tuyo!! Mis respeto divina!!”, “Espectacular”, “Resultados una disciplina que pocos entenderán “, fueron algunos halagos que la famosa se ganó en su publicación.

El post de la actriz de 45 años superó los 27 mil me Gusta y pasa de los cien comentarios. Sin embargo, las fotografías fueron retomados por otros perfiles de Instagram, siendo uno de ellos el del programa de espectáculos Suelta la Sopa, donde Vanessa Guzmán dividió opiniones.

“Hasta la cara de cambio esa mujer “, “Para nada bello”, “Un macho de mujer, pero si es su gusto”, “Nada femenino, lo siento las cosas como son”, “Respeto su decisión, pero no me gusta”, “Ay Dios pero eya parece un hombre”, “Uy no cada quien se daña su cuerpo como quiera, pero ella si exajero, q pesar como se veía de bonita antes”, son algunas de las críticas hacía Vanessa Guzmán en dicho perfil.

Cabe señalar que el pasado 31 de julio, Vanessa Guzmán ganó tres medallas en un concurso de fisicoculturismo, "VallartaBodyFit", razón por la que se ganó la total admiración de millones de personas, sin embargo, su cuerpo sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, gracias a que ella sigue reafirmado que seguirá enfocada al cien por ciento en el deporte.

Ante la ola de críticas que ha recibido, la ex reina de belleza dijo durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que en un momento de su vida sufrió trastornos alimenticios y tuvo que luchar durante años con esto gracias a que tuvo un referente que se lo impusieron.

“Yo sufrí de trastornos alimenticios, pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable”, contó durante la entrevita.

