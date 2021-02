Por sus 61 años, Maribel Guardia protagoniza memes en la web

No en secreto para nadie que a sus 61 años, la actriz Maribel Guardia tenga un cuerpo envidiable y hasta la hayan bautizado como "la diosa de la eterna juventud", pues es increíble ver a una diva como lo es ella, luciendo cuerpazo y siendo abuelita a sus más de seis décadas de vida, lo que la ha convertido en la más vista de las redes sociales, por un nuevo meme.

Es por eso, que Maribel Guardia, quien también ha figurado como actriz de telenovelas, se ha convertido -desde hace tiempo- en objeto de críticas y burlas de los internautas y de los osciosos de las redes sociales, debido a que la costarricense ha logrado conservar una imagen desde hace muchos años con un cuerpazo de diez, un cutis impecable y una innegable belleza.

Lee también: Mejor que una de 15, Maribel Guardia ¡mueve las caderas!

Pues tras la noticia de la llegada de la vacuna contra el Covid-19 a México, y de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador haya informado que los adultos mayores a partir de los 60 años, serían los primeros que recibirían el antídoto, Maribel Guardia, acaparó los reflectores sirvió para los que los genios de la computadora, la colocaran haciendo fila entre las personas mayores, irónicamente de su edad, para recibirla.

Incluso, uno de los memes que más famosos se han hecho, es en el que Maribel aparece con una laptop, esperando a poder registrarse como adulto mayor para recibir la vacuna contra el Covid-19 como persona que se incluye en la primera línea contra el virus; el que por supuesto, ha hecho reír a más de uno y al mismo tiempo, lo ha hecho sentir envidia.

¿Envidia o qué?

Pues es que, a aus 61 años de edad, la esposa de Marco Chacón está muy bien conservada y al parecer ¡no le duele nada! Pero pese a su apariencia y belleza, cabe recordar que la propia actriz reveló en su cuenta oficial de Instagram que los últimos cinco días del 2020 la pasó bastante mal, pues fue víctima del coronavirus, pero que gracias a la vida tan sana que lleva, pronto pudo abatir la afección a tal grado de que fue a su país natal Costa Rica a ver a su madre postiza, Vilma Chacón, a quien adora con toda su alma -a la cual dijo, no le daría ni un abrazo, sino hasta que por lo menos Vilma, estuviera protegida con la vacuna-.

Lee también: Maribel Guardia posa elegante y presume que es un bizcochito

Sin embargo, a quien sí le fue un poco más mal, fue al propio Marco, quien en su afán de cuidar de su bella esposa cuando ella estaba enferma, se contagió del virus, al grado de afectar gravemente su salud, aunque por llevar el mismo estilo de vida que Maribel, también logró vencer "rápido" al virus.

Pero volviendo a Maribel, su último y más controvertido meme, es donde aparece reemplazando a Doña Sara García (QEPD), quien por décadas, ha sido la imagen del chocolate "Abuelita"; pues ahora aparece la propia Maribel Guardia, tomándose esa tacita de chocolate que las abuelas hacen para consentir a sus familias.

Maribel Guardia enojada queriendo entrar al sitio web para su registro de vacunación #MiVacuna pic.twitter.com/Xxa2hcZX3J — Fer Castil⚪ (@fer_castil) February 4, 2021

Pues además de que no parece abuelita, la ex Miss Costa Rica, aparece con un outfit deportivo, una gorra muy chic y lo que toma, seguramente es un café y no un chocolatito "Abuelita", pues ese tiene más calorías y engorda más.

Y fue por el reemplazo de Maribel, que prácticamente Doña Sara García ha quedado en el olvido y Maribel Guardia ha vuelto a tomar fuerza en las redes sociales, como la actriz controvertida que resulta ser por su belleza, eterna juventud, y cuerpazo.