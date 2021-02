Por “fresear de más” Eiza González sufre aparatosa caída

La actriz mexicana Eiza González fue tendencia en redes sociales no por sus películas, sino porque sufrió una aparatosa caída en bicicleta, luego de que se distrajera por estar volteando a la cámara.

El momento quedó grabado y más allá de que causara preocupación por el golpe que se llevó la actriz de Hollywood al caer al suelo en su bicicleta, fue motivo de gracia, chistes y memes en contra de Eiza González.

Y es que su accidente se dio por estar de fresa, aunque a pesar de ello no sufrió ningún daño que lamentar, pues incluso subió su video en su cuenta personal de Instagram, en el que escribió en: “Porque soy libre... Caída libre. Es tu oh no para mí”.

El video publicado por Eiza González tiene hasta el momento 850 mil reproducciones y miles de comentarios en los que resaltan algunos famosos que se preocuparon por la actriz hollywoodense, como Hailee Steinfeld, Justin Long, Lamore Morris, Sebastian Rulli, e incluso el tenista Novak Djokovic.

El tenista que tiene casi 8 millones de seguidores se bromeó con la mexicana al escribirle en su Instagram: “Es culpa de la bicicleta no de tu forma de manejarla”, lo que generó reacciones de los fans.

Para muchos, Eiza González es un ejemplo de perseverancia y trabajo duro, pues ha escalado de ser una actriz de telenovelas a participar junto con grandes actores de Hollywood, similar a los inicios de Salma Hayek.

Sin embargo, otros han reprochado su actitud, ya que sienten que no ha mostrado humildad, pues sus comportamientos han dejado mucho que desear, como recientemente cuando fue acosada con la prensa latina y contestaba en inglés, lo que causó indignación en la comunidad mexicana.

Y es que muchos han creído que Eiza González ha perdido el piso, pues ha olvidado sus raíces, incluso siendo criticada severamente por las cirugías plásticas que se ha hecho para modificar su apariencia.

Aunque Eiza González, trata de no seguir mucho los comentarios negativos que hacen sobre ella, y no estar tan pendiente de las redes sociales, en ocasiones se da el tiempo para compartir algo como lo que sucedió con la caída en bicicleta.

Actualmente, la actriz que vive en Los Angeles, California, está por estrenar en México la película de ‘Godzilla vs King Kong’, en el que interpretará a Maya Simmons, una mujer inteligente detrás de una empresa, según describió Eiza.