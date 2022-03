Por fin Maribel Guardia revela su secreto con el que se mantiene tan joven a sus 62

Evidentemente el ejercicio y la buena alimentación son dos de los aliados de la actriz Maribel Guardia que la hacen mantenerse joven y bella, aunque su disciplina va más allá de esos dos estilos de vida y ¡por fin!, la costarricense ha revelado cuál es el secreto que la mantiene tan joven a sus 62 años.

No son cremas ni mascarillas, ¡no! es nada más y nada menos que un tratamiento de células madre que toma constantemente y que se lo hace un un lugar especializado y con doctores certificados para ello; pues no cualquier médico lo puede aplicar ni en cualquier lugar.

Y fue el pasado lunes 7 de marzo que la costarricense compartió un vídeo en el que se explica para qué sirve el tratamiento y qué efectos tiene en el cuerpo humano, a diferencia de tener un envejecimiento natural, pues han dejado claro que someterse a un tratamiento de este tipo, coadyuva al sano envejecimiento de las personas; no por nada Maribel Guardia luce como una joven mujer a us 62 años.

"Ya estoy otra vez poniéndome mis células madre... Doctora, cuéntales un poquito de dónde sacas las células para ponerlas", empezó transmitiendo la actriz, mientras en su descripción se lee: "#celulasmadre #antienvejecimiento #calidaddevida @draesmeraldabastidas #Neoclinic".

Y fue la propia Doctora Esmeralda Bastidas quien explicó ampliamente de qué trata el proceso y para qué sirve y de dónde provienen este tipo de células: "Bueno, pues las células se extraen de placenta, del cordón umbilical, también se pueden extraer de médula ósea.

"Estas células se llevan a un banco especial que es donde se hace todo el proceso... Verificamos que sean células que son viables, que no tienen ningún virus, que no tienen ninguna alteración genética por lo cual se le hacen estudios especiales y se toman citometría de flujo, estudios genéticos, diversas pruebas para cerciorarnos que estamos reuniendo los requisitos -primero los que nos pide Salubridad- y segundo, los requisitos para que sean unas células madre que sí puedan regenerar y que sí puedan estimular nuestro sistema inmunológico".

Por otro lado, la experta en el tratamiento dijo que más que tratarse de un procedimiento que acentúa la belleza física de las personas, lo hace para ayudar a tener un envejecimiento con goce de buena salud:

"Porque las células madre -quizás, al escuchar el término 'anti envejecimiento' pensamos que es para la belleza, pero realmente, las células madre son más que nada para tener un envejecimiento saludable, porque el regenerar órganos, porque al llegar a nuestras células que ya tenemos y que las estimulan, pero además llegan nuevas células a trabajar en equipo, podemos ayudar a que tengamos mayor calidad de vida, nos ayudan a tener más energía; nos ayudan a tener mayor claridad mental; y eso es muy importante en el proceso de envejecimiento".

Por su parte, Maribel Guardia ha dejado claro el por qué ha sobrevivido a dos eventos en los que enfermó de Covid-19 en los que se vio grave pese a que ya estaba vacunada y por qué se ha recuperado tan rápido: "Y para problemas post-Covid; porque el Covid nos dejó la memoria hecha pedazos".

Así mismo, la doctora Bastidas indicó cuáles son los problemas de salud a los que se enfrentan los pacientes que han padecido Covid-19 y cuál es el efecto que crean las células madre en sus vidas:

"En pacientes post-Covid hay un daño sistémico que generalmente hemos visto desde la caída del cabello, desde alteraciones de memoria, secuelas pulmonares, cardíacas, alteraciones de la presión, entonces, lo que hacemos con estas células es recordarle al organismo cómo debe de funcionar".

La doctora responsable de que Maribel Guardia luzca como tal, enfatizó en la importancia de que los pacientes de edad madura recurran a aplicarse este tratamiento, pues garantiza que tendrán un mejor futuro y marca las diferencias de envejecer con enfermedades y envejecer con células madres inyectadas en el cuerpo:

"Y repito, esto va más enfocado en tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento digno y con calidad de vida. No es lo mismo envejecer con pérdida de memoria, con fracturas o en una silla de ruedas, que siendo una persona feliz, totalmente activa, una persona que se siente bien, una persona con buena memoria, que hace ejercicio, y eso es muy importante".

Las personas pueden aplicarse este tratamiento desde los 25 años si así lo desean y por último, así lo hizo saber que es importante acudir con expertos:

"Entonces, lo que hacemos con este tipo de terapia es eso, y los puntos importantes a considerar es que se lo hagan en un laboratorio cien por ciento certificado, que reúna todos los requisitos; segundo, que el médico esté calificado para hacerlo; y tercero, que contemos con licencia sanitaria de aplicación porque eso también es muy importante, hay un permiso que debemos de tener para poderlas aplicar ya que son materiales que requieren de cierto manejo y de cierto cuidado. Son terapias sumamente seguras; a partir de los 25 años cualquier persona las puede utilizar", concluyó.

