Por defender a Kimberly Loaiza, Juan de Dios golpea a un hombre

El youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja terminó con la mano enyesada e internado en un hospital, luego de que se agarra a golpes con una persona de TikTok que publicaba videos acosando a su esposa Kimberly Loaiza y a una de sus primas.

Juan de Dios Pantoja subió a través de sus redes sociales, algunos videos explicando un conflicto con un tiktokero de nombre Augusto, la cual citó para confrontarlo luego de que le faltara el respeto a la youtuber Kimeberly Loaiza.

En compañía de sus amigos, JD Pantoja puso en su lugar al tiktokero quien se caracteriza por amenazar a algunas figuras públicas, sobre todo mujeres a las que les dice que cuando las vea, las tocará sin pedirles permiso, cosa que hizo con Kimberly Loaiza, Mont Pantoja, quien es prima del youtuber, y Kima, hija de los ‘Jukilop’.

Todo terminó en una golpiza que Juan de Dios Pantoja y el grupo de amigos que lo acompañaron le propinaron a Augusto, incluso el tiktokero comentó en un video que hizo bien en que lo hayan golpeado y que haya defendido a su esposa y familia, y reconoció que se merecía la golpiza, además de ser un mal ejemplo y un mal padre.

En el rostro de Augusto se evidenciaron los golpes del youtuber, ya que tenía moretones que también provocaron que el mazatleco tuviera una fractura en dos huesos de su mano izquierda y tuviera que ser internado para en un centro médico.

“Oigan pues para todos los que quieren saber de qué me pasó en el brazo, no voy a andar con mentiras, ni ocultando cosas, la verdad es que le puse un cuatro al acosador de TikTok, seguramente han escuchado de él, es un cabrón que se la pasa acosando a muchas tiktokers y muchas celebridades y últimamente se ha metido mucho con mi prima y con mi mujer, y lo que la verdad fue la gota que derramó el vaso fue que con mi hija, una niña de un año y medio”, expresó.

Explicó que el golpe que le dio le rompió los nudillos, pero no se arrepiente de haberlo hecho y haber defendido a su familia, y manifestó que la violencia no es el camino correcto, pero en este caso, desafortunadamente lo hizo ya que, en un país como México, no existe autoridad para intervenir en este tipo de casos.

Para muchos, la decisión de JD Pantoja fue la correcta, mientras que para otros expusieron que estuvo mal haber tomado justicia por propia mano, ya que se bajó al nivel del acosador y además salió lastimado.

Sin embargo, en redes sociales, principalmente en Twitter, muchos usuarios señalaron que todo fue un montaje, y que tanto Pantoja como Augusto, se pusieron de acuerdo para captar la atención de sus seguidores y tener mayor popularidad.

Pues en el video se muestra que lo golpea con la mano derecha y es la izquierda la que termina fracturada, además los twitteros indicaron que es sospechoso que esto haya sucedido a días de la denuncia de Nath Campos a Rix, y en el que le recordaran a Juan de Dios Pantoja su pasado de abuso hacia Kenia Os y otras youtuber, incluyendo la propia Kimberly Loaiza.