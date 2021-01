Por Kimberly Loaiza, Juan de Dios vuelve a retar a acosador

Parece que habrá revancha entre el youtuber Juan de Dios Pantoja y el tiktoker Augusto Hernández, quien se la ha pasado acosando a Kimberly Loaiza y otras famosas, pues todo indica que no aprendió la lección luego de la paliza que le dio el influencer mazatleco.

En un video de aproximadamente 20 minutos en su cuenta de Instagram, Juan de Dios Pantoja explicó un poco de lo sucedido entre él y Augusto, a unos días de que lo agarrara a golpes por acosar a su esposa Kimberly Loaiza, a su prima Mon Pantoja y a su hija Kima.

JD Pantoja explicó que otra vez el tiktoker volvió a subir videos y esta vez retando al youtuber de volverse a enfrentar a golpes, pese a que había ofrecido disculpas por acosar a su familia y suplicar que no lo golpeara.

“Ese tipo y su crew son personas que quieren fama a costa de lo que sea, no les importa acosar en redes, solo quieren ser vistos, hay personas que están tan enfermas de fama y darse a conocer que hacen lo que sea y ese es el caso de ese señor (Augusto)”, explico Pantoja.

Por causa de los golpes que le dio a Augusto Hernández en el rostro, JD Pantoja tuvo que ser hospitalizado y operado por una fractura de los huesos de los nudillos del brazo derecho, por lo que tendrá un yeso por un par de meses.

Sin embargo, comentó que cuando salga de esto, retará a el tiktoker acosador para enfrentarse arriba de un ring, siempre y cuando con un abogado le firme de que no lo demandará por ningún daño que él le haga.

Reiteró que no considera que sea un ejemplo a seguir, por las críticas recibidas por su comportamiento violento al golpear a una persona y subir un video sobre ello, sin embargo, aclaro que lo único que le importa es su familia y la gente que quiera seguirlo, y a quienes buscará proteger a como dé lugar.

“Yo prefiero que me sigan así, a ser falso, yo no podría verme en el espejo y mostrar una cara falsa de alguien que no soy, yo así soy en la vida real y hasta más… Pero hay muchas cosas que nos saben de mí y yo sí tengo mi carácter y he hecho cosas y así soy, pero dentro de lo que cabe soy buena persona, y cualquiera se hubiera molestado sin amenazan a su hija”, explicó.

Comentó que el video en el que golpea a Augusto lo monetizaron en YouTube porque sabían que ellos darían una versión distinta de lo que fue, además que no querían que manipularan el material.

Agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo y preocuparse por su bienestar y su familia, ya que por ese apoyo ha crecido como persona, aunque no podrá complacer a todos los que le piden que sea diferente, ya que él no es falso, porque hay youtuber que en sus canales son una cosa y en la vida real otra: “yo soy una mierda, en las redes y en la vida real”.