Polémica pintura de Aracely Arámbula será subastada; una verdadera obra de arte, aseguran fans

Este 2022, los proyectos de la actriz Aracely Arámbula están haciendo fila... pues tras su regreso a Televisa, literalmente se le ha amontonado el trabajo a 'la Chule' entre las grabaciones de la telenovela "La Madrastra", la serie "La Rebelión de las Esposas" y otros compromisos. Pero recientemente se ha destapado que tras ser musa inspiradora de un importante pintor, una pintura de la famosa será subastada en una casa de arte este mes de junio.

Y es que Aracely Arámbula posó para ser pintada en un lienzo en el que aparece de espaldas y sin prenda alguna, con un objeto vertical que cae desde el techo y cubre parte de su cuerpo, pero que deja ver sus curvas bien definidas y ¡hasta su retaguardia!, pues el pintor dejó muy poco a la imaginación.

Se trata del profesional del pincel, Luis Fracchia, quien es el responsable de llevar su obra a la casa de subastas Morton y lo mejor es que ya hay una fecha designada para que Aracely Arámbula pueda ser apreciada por los fanáticos del arte y de la propia actriz en el importante evento de arte.

Lee también: Aracely Arámbula y su nuevo look, ¿con Andrés Palacios y Gabriel Soto en La Madrastra?

Será el próximo jueves 23 de junio, cuando el cuadro de Aracely Arámbula pueda ser subastado en una cuantiosa fortuna. Y para no dejar duda alguna de que se trata de la imagen de la actriz, fue la cuenta de Instagram de la Galería de Arte Óscar Román, que confirmó lo dicho, etiquetando a la ex de Luis Miguel:

"Queremos felicitar al gran pintor, Luis Fracchia; el próximo 23 de junio una de sus piezas más importantes estará participando en la casa de Subastas Morton. En esta obra, modeló la exitosa actriz @aracelyarambula. Muchas felicidades a los dos".

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen prominentes curvas desde la cama

Y aunque se sabe que la actriz de la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?" posee curvas que pocas mujeres logran a los 40's, ésta no es la única obra que ha hecho para el pintor Luis Facchia, pues la misma 'Chule' hizo un reconocimiento al pintor en mayo de 2022, con la que parece ser una pieza de la misma colección de la obra que será subastada este mes de junio.

"Un #tbt que me hizo un gran pintor Luis Fracchia en el tiempo que grababa soñadoras 1999, grandes recuerdos cruz de palma, cuerpo natura, óleo sobre lino... me encanta guardar el tiempo a través del arte... Amo el arte . El arte es vida !!! Feliz jueves", se lee la descripción de dicha publicación.

Y ante posibles futuras sorpresas por parte de la actriz de 47 años, en este productivo año para su carrera, los fanáticos de Aracely Arámbula han reaccionado a la publicación de la galería de arte, leyéndose comentarios dirigidos a su ídolo como: "Ella Es Arte, Con Esa Cuerpaaaa Que Se Carga", "Exquisita, la perfección tiene nombre", "Fabulosa !!!!", "Wow Arte", "Un arte de pieza", "Hermosa modelo", "Brutal!", "Tan bella", "Puro Arte es", entre otros más.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!