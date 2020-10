Podría ir Laura Bozzo a la cárcel por culpa de Gabriel Soto e Irina

Luego de que la polémica pareja, Irina Baeva y Gabriel Soto demandaran a la peruana, Laura Bozzo por la vía penal, por daño moral, de nueva cuenta los actores interpusieron otra demanda en contra de la famosa conductora, pero ahora será por el ámbito civil, así lo dio a conocer, Gustavo Herrera, abogado de la pareja.

En una entrevista exclusiva para l revista TVyNovelas, el abogado de la pareja señaló que luego de la demanda por la vía penal, los actores decidieron demandar a la presentadora de televisión pero ahora será por la vía civil. Herrera externó que la situación se complicó para Bozzo, debido a que el seguridad del domicilio de la conductora no permitió que se le notificara a la conductora, por lo que esto tendrá consecuencias graves y ella podría pisar la cárcel.

"El viernes (16 de octubre), acompañados del actuario que está llevando el asunto, nos presentamos en el domicilio de Laura Bozzo, en Polanco, pero al parecer la señora está muy mal aleccionada por sus abogados, pues el vigilante que estaba en la recepción del edificio negó que viviera ahí. Sin embargo, nosotros verificamos que es su domicilio", dijo durante la entrevista.

Lee también: Itatí Cantoral llora luego de una pelea con Eduardo Yáñez

El abogado indicó que Laura esta muy mal asesorada por sus abogados. “Se puede configurar el delito de resistencia de particulares a un mandato judicial (…) Sus abogados la están mal asesorando y esto puede provocar que, inclusive, dicten un arresto en contra de Laura Bozzo o del policía”, explicó Herrera.

Fue precisamente la semana pasada cuando Gabriel Soto y su novia decidieron demandar a Laura Bozzo tras las fuertes declaraciones que hizo de ellos, especialmente de Irina Baeva al llamarla robamaridos y al asegurar que la denigrabaa como mujer.

“Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras”, dijo la peruana en el programa El Gordo y la Flaca.

Sin embargo, no fue todo, ya que la conductora de nueva cuenta arremetió contra la rusa y durante una entrevista al programa De Primera Mano que reiteró que la actriz era una mujer "rompe hogares". "Esa mujer que destruyó un matrimonio. Para mi es una quita maridos no puede dar conferencias. Que se quede calladita", dijo Bozzo, razón por la que la pareja de actores no se quedó callada.

Ante esta nueva demanda que los actores interpusieron en contra de Laura Bozzo, Soto y Baeva exigen a la conductora que les pague una fuerte cantidad de dinero para compensar el daño moral que les ha causado con sus fuertes declaraciones.

Herrera fue cuestionado por la revista sobre ¿cuánto pedían los actores paraa compensar el daño moral?, a lo que respondió: "No lo puedo precisar en este momento, hasta que el juez considere que está aprobada la emisión. Sin embargo, el daño moral está aprobado de parte nuestra, hay videos a los que han tenido acceso en los que están todas las difamaciones. Perdón que lo repita, pero (Laura) dijo que Irina era una hija de pu…, descerebrada, roba maridos…, y de Gabriel Soto, señaló que pensaba con los genitales, que era un desobligado y lo llamó “el desgraciado del año de 2019”.



Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.