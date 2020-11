¡Perdonó a Eleazar N! Stephanie Valenzuela

Stephanie Valenzuela, ex pareja sentimental del ahora detenido Eleazar N, dijo que el actor, ya tenía su perdón, pero no va a retirar la denuncia ni los delitos que se le imputan.

Fue el fin de semana pasado cuando, Sthephanie ofreció una conferencia a la prensa, dejando claramente, que ella no le guarda rencor a Eleazar, más sin embargo ella está confiando de una manera muy amplia en las autoridades encargadas, de hacer justicia por el agravio que ella recibió.

Su encuentro con los medios de comunicación fue muy corto, pero Tefi Valenzuela, expreso que ella busca como sanar su espíritu y su corazón, dijo que ella perdona a Eleazar N, para estar en paz, pero, ese no es un motivo para quitar la demanda.

Estas fueron las palabras de Stephanie Valenzuela a los medios:“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón y es lo único que quiero decir, lo perdono, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos. Yo cumplí con lo mío, no le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también, yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, comentó.

"Yo cumplí con mi deber de denunciar, que es mi deber como mujer, como ciudadana, el que tenemos todos, ya lo que diga él, qué es justo o qué no es justo, lo tendrá que ver el juez, ya eso no depende de mí, tampoco deseo nada ni pido ningún castigo, simplemente lo dejo en las manos de ellos", mencionó.

El representante legal de Eleazar N, quien dice llamarse Froylan Díaz, afirmó que está buscando la manera legal, de poder reunir a la familia del procesado, antes de las fiestas navideñas.

Mismo que aseguró, que todavía no hay se ha abierto investigación a los delitos que se le imputan.

Mientras tanto la ex novia del detenido Eleazar, atestiguo que el actor, pacedia de bipolaridad, ya que cambianaba constantemente de humor, como se sabe pocas horas antes de las agresiones, este le había pedido matrimonio a Tefi Valenzuela.

“La verdad yo sé que en México es conocido pero en mi país no lo es (Perú), hicimos muchos planes y sueños, nos llevábamos muy bien, todo el tiempo estábamos muy bien. El primer mes todo estuvo superbien, luego empezó a tener cambios de humor repentinos, no solo conmigo, en un restaurante, en el ascensor, pero era un chico muy lindo cuando estábamos bien, sus cambios eran de un momento a otro”, Finalizó



