Pepe Aguilar cuenta algo curioso tras la muerte de sus padres, Flor y Antonio

A 13 años de haber vivido en carne propia el dolor de la pérdida de un ser querido con la muerte de Antonio Aguilar, el pasado 25 de noviembre, Pepe Aguilar volvió a enfrentar este período de sufrimiento con la muerte de su madre, Flor Silvestre. Fue a través de un video en Instagram que el cantante compartió cómo murió la gran actriz y cantante de la Época de oro del cine mexicano.

Pepe Aguilar narró con gran sentimiento el proceso que ha llevado durante estos días de luto y dio detalles de cómo fue el lecho de muerte de su madre, Flor Silvestre. "Murió tranquila, no tuve el honor de estar en el momento preciso en que murió a su lado, porque fue algo muy repentino, nadie lo esperaba, estaba malita pero nos agarró de sorpresa", dijo.

El cantante del regional mexicano confesó que su madre murió rápido mientras la acompañaba su enfermera y asistente. "Murió con su enfermera y su asistente, muy querida, no murió sola, murió muy rápido, se fue como las grandes, como se lo merecía, tranquila, sin dolor, rápido, ahora está con su amado". comentó conmovido el intérprete.

Aguilar también contó a sus seguidores que sus padres le enseñaron que "el show tiene que continuar". "Me siento muy agradecido por la madre que Dios me dio e infinitamente agradecido con todos ustedes por manifestarse como lo han hecho, pero el show tiene que continuar.Mi madre era una persona muy sencilla y muy profesional, ella y mi padre me enseñaron que el show tiene que continuar, el show de la vida y en nuestro caso el show del espectáculo", expresó Pepe.

El intérprete de 52 años compartió el recuerdo de cuando murió su padre, Antonio Aguilar, y cómo tuvo que retomar sus compromisos inmediatamente.

"Cuando muere mi padre y que fue un trance muy duro, pero totalmente diferente, yo tenía un espectáculo al día siguiente de que lo enterramos, tuve que cumplir porque la vida sigue. Y qué curioso que ahora, un día después de que enterramos a mi madre, tenga un show otra vez", dijo horas antes de presentar su show "Mexicano hasta los huesos".

Fue la noche de ayer cuando Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Ángela, como todos unos profesionales brindaron su espectáculo, "Mexicano hasta los huesos", show que dedicaron a Flor Silvestre.

Pepe Aguilar presentó su show, "Mexicano hasta los huesos", proyecto hecho en su natal Zacatecas, con temática del tradicional Día de Muertos, y que se convirtió en un homenaje a su madre. "Ella era mi fan número uno, le hubiera gustado mucho el show, pero bueno, espero que a ustedes también les guste, lo hicimos con todo el corazón, con todo el honor, con todo el orgullo de tener sangre mexicana en las venas y zacatecano, también.

"Yo me crié en Zacatecas, aquí fui a la escuela y crecí en el rancho. En mejor lugar no pudo haber muerto mi madre, para ella era muy importante estar a lado de su marido, ahora lo está", contó el cantante.

