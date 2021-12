Pensativa, Ninel Conde hace suspirar con shorchito y brillante top

Este año no ha sido el mejor para Ninel Conde, quien ha vivido diversas situaciones extra profesionales que la han colocado en el ojo del huracán, pero si hay algo que la ha caracterizado es que no se deja vencer y siempre sale a dar la mejor cara, cautivando con su belleza, como cuando se lució con un shortcito y un brillante top.

Con una pose pensativa, la actriz de televisión hizo suspirar a sus millones de admiradores presumiendo su figura con el sexy outfit que dejó ver sus torneadas piernas y sus abs de impacto, confirmando que tiene la figura perfecta.

Ninel Conde se lució con un pequeño shortcito que apenas le cubrió lo necesario y un top de brillantes que se tobó la atención, provocando suspiros entre sus fans y generando una lluvia de piropos por lo bien que resaltaba su figura con el atuendo.

Lee también: En vestido transparente, Adamari López no desentona al lado de Miss Universo

En su perfil de Instagram, la actriz de “Rebelde” compartió una sexy imagen en la que se le ve pensativa sobre sus nuevos proyectos, pero no tanto como para no presumir sus encantos con su look en negro y plata, con el cual, literalmente, brilló.

La “Bombón asesino” utilizó un diminuto short negro con destellos, que apenas le cubría sus cachetes y dejó al aire sus tonificadas piernas con unos tacones altos y abiertos en color dorado. Lo que llamó poderosamente la atención fue el top que utilizaba la famosa cantante, con base en negro y cientos de cristales en la parte de enfrente.

Con este atuendo, Ninel Conde dejó ver sus encantos delanteros mientras apoyaba un brazo sobre un mueble y otra mano en la cintura, compartiendo lo que en su momento eran sus nuevos proyectos, ya pensando en el cierre del año.

A la actriz le llovieron cientos de comentarios por parte de sus casi 5 millones de seguidores y, pese que desde hace algún tiempo limitó las reacciones en su publicación, muchos de sus fans lograron manifestarse con piropos hacia la estupenda figura de la cantante, mandándole buena vibra.

Lee también: Ninel Conde presume su silueta perfecta con tremendos bikinazos

“Hermosa, te amo. Qué todo salga a tu favor “, “¡Qué bonita!”, “¡Qué lindura y bella!”, “Hermosura Ninel… Saludos desde Lerdo, Durango. Comarca Lagunera”, “Eres perfecta, Ninel”, “Que rico sixpack!!!!”, “Estuve super bien, ¿y tú cómo estás? @ninelconde te extraño mucho, mi reina, besos desde Eslovenia”, “Simplemente hermosa , te amo cásate conmigo”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la cantante mexicana.

En las últimas semanas, Ninel Conde ha estado trabajando duro con su gira por Estados Unidos promocionando su nuevo material discográfico, dejando un poco de lado los problemas personales que acarrea y que la han perseguido durante todo este 2021.

Síguenos en