Paulina Goto denuncia intento de secuestro: ‘El susto de mi vida, tuve que saltar’

La inseguridad que viven las mujeres en México está latente día a día y ahora le tocó a la actriz Paulina Goto vivir una traumática experiencia a bordo de un servicio de transporte por aplicación, cuando el conductor comenzó a comportarse sospechoso.

La protagonista de “Madre sólo hay dos”, serie de Netflix en la que comparte créditos con Ludwika Paleta, utilizó sus redes sociales para denunciar un intento de secuestro a bordo de una de estas unidades y hubo una serie de actitudes por parte del chofer las que la hicieron ponerse en aleta y tomar decisiones arriesgadas en un momento de peligro.

Paulina Goto reveló que temió tanto por su seguridad que se llevó el susto de su vida y tuvo que saltar del automóvil en movimiento, arriesgándose a lastimarse seriamente, pero lo hizo porque no encontró otra manera de ponerse a salvo.

Se puso en alerta

En una publicación que la actriz y cantante mexicana compartió en su perfil verificado de Twitter dio a conocer cómo ocurrieron las cosas e invitó a las personas a hacerle caso a su instinto cuando algo no anda bien o no les da buena vibra, pidiéndole además a la plataforma de dicho servicio de transporte investigar.

“Por favor, tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien”, escribió y complementó con una fotografía de un texto donde relató con mayor detalle lo ocurrido.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no”, manifestó.

Esa fue la primera actitud que la puso en alerta y realmente se sintió en peligro cuando le hizo otra petición al conductor y su respuesta fue negativa: “Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”.

Afortunadamente para Paulina Goto, su arriesga y rápida reacción no le pasó factura y no se lastimó con la caída. La plataforma la contactó mediante otro tuit pidiéndole más información para tomar acciones, pero recibieron muchos comentarios de internautas que criticaron su proceder.

Por otra parte, la actriz reveló que ya se puso en contacto con la plataforma de transporte por aplicación y que su intención no era “manchar” el nombre de la empresa, sino más bien aportar para que mejoraran los sistemas de seguridad para el usuario y para que tomarán cartas contra el conductor responsable: “No quisiera que ninguna mujer ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche”.

