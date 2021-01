Paty Navidad reta a Twitter ¡le suspenden su nueva cuenta!

Todo empezó con el argumento que la actriz Paty Navidad hizo sobre el virus, ya que ella dijo que el Covid-19 solo se trata de una gripe que se cura con té de guayaba y aspirinas y también hizo fuertes comentarios sobre el gobierno de Estados Unidos, lo que provocó que Twiter le suspendiera su cuenta oficial.

La actriz de Televisa abrió una polémica al abrir una nueva cuenta de twitter con su nombre, pero la red social decidió suspenderla de nuevo luego de las burlas que la actriz volvió a escribir a sus seguidores.

“No se alarmen y disfruten del Show de COVID-19 “Coronavirus México”, excelente método utilizado por los gobiernos del mundo para infundir miedo en la población y controlar las masas. Cuidemos la salud, tomemos precauciones pero no caigamos en pánico. Salud”, comentó Paty Navidad.

“El “Coronavirus”, una cortina de humo y producto de grandes ganancias para las farmacéuticas, nuestra salud representa un negocio redituable para la élite oscura y a la vez nos mantiene bajo control de masas. Tomemos precauciones y cuidemos la salud, pero no caigamos en su juego”, fueron los argumentos que Paty Navidad dio acerca del virus.

La actriz de Televisa puso de cabeza las redes sociales, Paty Navidad, vuelve con la polémica, y retó a Twitter, se atrevió a abrir una nueva cuenta por lo que se la volvieron a suspender.

“Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Que creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA ? @patynavidadnew Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí. Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. Vamos con todo contra la censura a la libertad de expresión y por nuestros derechos a ser y pensar diferente. ¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy y los que me odian GRACIAS por no serles indiferente ¡Viva la vida, viva la libertad, los derechos y la dignidad humana!. AMEN sin tilde. Fueron las palabras que la misma Paty Navidad dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y después de que le suspendieran de nuevo su cuenta de Twitter, Paty Navidad publicó otra imagen.

“Ups! Me suspendieron nuevamente la cuenta de Twitter? La cuenta que apenas empecé a usar hoy. @patynavidadnew y lo peor es que están abriendo muchas más con mi nombre, están suplantando mi identidad, sobre todo la cuenta @patynavidadneww “ojo” informo a mis seguidores que en estos momentos no tengo ni una sola cuenta de Twitter, que nadie los engañe. Esto ya es censura controlada y descarada. ¡imagínense lo que se viene para la humanidad! Dios con todos y cada uno de ustedes y sus familias. ¡amén!. Y amen sin tilde”, fue lo que expresó la actriz.

Significa que Patricia Navida no está dispuesta a rendirse ante los bloqueos de sus cuentas en redes sociales y seguirá intentando dar su mensaje por donde le sea posible.