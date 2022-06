Paty Cantú exhibe como nunca su retaguardia enfundada en ajustado body

Talento, voz, belleza y cuerpazo son los elementos que caracterizan a la cantante mexicana Paty Cantú, quien este 2022 vino a mostrar a sus fans, algo de lo que tenía muy escondido y que a través de sus redes sociales conectó con ellos y no dudó en hacer de las suyas... pues como nunca, la cantante ¡exhibió su retaguardia enfundada en un ajustado body!

Y es que, con la cámara muy de cerca, la siguió en cada paso que daba y Paty Cantú logró desorbitar la vista de sus seguidores a través de un clip que compartió en su cuenta de Instagram que resume su nuevo vídeo de su canción "Bailo Sola" y cuya historia está contada también en vídeo que está disponible en YouTube y que desde su estreno el pasado 9 de junio, tiene ya 419.122 visualizaciones.

"Muchos saben que a Patricia Giovanna Cantú Velasco le gusta hacer música, pero hay placeres pequeños que sólo ella sabe que disfruta y disfruta que nadie más conozca", empieza narrando la voz femenina de la que no se sabe quién es la dueña.

Y continúa: "Como el ronroneo de 'Hamster', su perro que se cree gato, la libertad de los pies cuando se quita los zapatos, o la sensación de mantequilla en las manos cuando las mete en un bowl de palomitas, el sonido pop de las burbujas de plástico cuando truenan y de las paletas cuando salen de los labios, pero que Paty más ama es bailar sola"... termina.

Mientras tanto, Paty Cantú deja en suspenso a sus fanáticos luego de preguntar si ya saben a quién pertenece esa voz y le pide que se manifieste si es que ya ha ha visto el post en Instagram; así mismo ennumera sus cualidades como pista de su personalidad:

"Ya adivinaron quién narra la intro del estreno exclusivo que tuvimos con YouTube para #BailoSola? Pista: es una amiga que adoro, talentosa, cantante, compositora y actriz. Amiga: si ves este video, manifiéstate! Jajaja... Vayan a ver el video y cuéntenme cómo quién de todas las que salimos bailando se identifican ustedes cuándo bailan solxs? Link en mi perfil. #BailoSola #BailoConmigo #dancingwithmyself #libredeser #patycantu #pop #popqueen #popowerful #pelirrosapop".

Y el maquillista Luis Torres fue quien despejó la incógnita: "Obvio mi @ximenamusic", Mafer González también coincidió: "Ximena Sariñana"; otro sitio más apostó por: "Puede ser… a ver… Natalia Lafourcade o Ximena Sariñana".

Y tras coincidir muchos que es voz es de la cantante, colega de Paty Cantú, hubo quien centró su tención en otros encantos de Cantú -quien da voz a "Suerte"-, y dijo: "Enamorado de @patycantu". Así mismo, los corazones, las llamaradas de fuego y las caritas con ojos de amor y tirando besos no se han dejado de ver entre los comentarios.

Al momento, Paty Cantú ha logrado llamar la atención de más de 52,570 seguidores de los 2.1 millones que tiene en su cuenta y se pueden leer más de 530 mensajes.

