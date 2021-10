En el medio del espectáculo, Marlene Favela se ha convertido, a lo largo de los años, en una de las actrices favoritas del público latino, que la identifica con sus protagónicos en telenovelas como “Gata salvaje“, de Venevisión, y “Contra viento y marea“, de Televisa, y también por su espectacular cuerpazo, que en esta ocasión presumió patinando en shortcito.

La actriz originaria de Durango, México, lució como toda una reina mientras mostraba sus habilidades arriba de los patines, dejando ver sus curvas en una postal que levantó suspiros entre sus admiradores de redes sociales, confirmándose como una de las celebridades consentidas de la farándula nacional.

Y es que Marlene Favela se mostró como una persona común disfrutando de un domingo patinando en un shortcito verde agua con el cual destacó sus torneadas piernas y su voluminosa retaguardia, arrancando suspiros a su paso entre los peatones que se detenían para verla.

La empresaria mexicana recordó así su infancia luciendo espectacular con el mini short deportivo que se pegó a sus curvas, mostrando parte de sus atributos con el corte cachetero en una prenda de color verde agua y detalles en blanco en las orillas.

Marlene Favela presumió su estilizada figura también con un top morado y dejó a la vista su marcado abdomen y sus espectaculares piernas, mientras estaba sobre un par de patines negros y recorría un largo pasillo de concreto.

La duranguense, quien le da vida a Leticia Lagos en la telenovela “La desalmada”, señaló que aprendió a patinar desde su infancia y hacer esta actividad le trae muy buenos recuerdos, por lo que quiso compartirlo con sus 5 millones de seguidores en Instagram, aplicación en la que subió la fotografía.

“Una de las cosas que más disfruto en la vida es patinar, desde que era una niña me encantaba, no recuerdo mi infancia si no es en patines. Porque hay cosas que nunca cambian“, escribió Marlene Favela junto con la postal, la cual recibió miles de reacciones de sus fans en la red social de la camarita.

“¡Wow, qué cuerazo…! ¡De todas las actrices este es uno de los mejores!“, “¿Y el short también de cuando niña?“, “Hoy no te provocó vestirte“, “Hermosa, feliz domingo, buen día“, “¡Cuerpazo!“, “¡Me encanta cuando patinas!“, “Qué suave, Marlene, te miras hermosa en patines. Saludos, soy fanática de usted“, “Ya somos dos“, “Espero verme así será“, “Maravillosa“, “Yo todavía no aprendo“, “¡La cuerpa, mi amor!“, son algunas de las impresiones que se puede leer en el post de la histrionisa.

Actualmente, Marlene Favela se ha convertido en toda una mujer de negocios con el lanzamiento de su línea de maquillaje, que se suma a su marca de ropa, construyendo el concepto MF Empire, con el cual ha tenido bastante éxito pues se enfoca en empoderar a la mujer mediante la moda.

