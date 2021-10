Tras su presencia por las costas más imponentes de Europa, la modelo Demi Rose ha llegado a México para derrochar belleza y dentro de sus últimas publicaciones, la británica ha elegido los lugares más majestuosos del suroeste mexicano. Pues literalmente, podría parar el tráfico al lucir un par de outfits negros olvidándose del sujetador.

En esta ocasión ha sido desde las playas de Tulum, Quintana Roo y las de Yucatán, que la británica ha ocasionado sensaciones difíciles de entender entre sus fanáticos a través de sus redes sociales.

En la primera del par de publicaciones en las que Demi Rose se olvidó de nuevo de utilizar el sujetador, mostró su imponente figura de reloj de arena derrochando tremenda, toda la sensualidad que a sus 26 años posee.

Y es que, tras lucir con sólo un bikini negro en una tercia de instantáneas, Demi Rose se considera una coqueta vaquerita, por lucir un sombrero como el que suelen lucir los cantantes de los grupos de música norteña en México.

Al verla derrochar su innegable sensualidad, la europea generó cientos de miles de comentarios: "DEMI!!!! Your gonna break the internet if there are exclusives girl!!" (DEMI !!!! ¡¡Vas a romper Internet si hay chicas exclusivas!!), "So beautiful" (Que hermosa), "So pretty" (Que bonita) o "This is stunning, what a way cowgirl" (Esto es impresionante, que vaquera), son algunos de los mensajes que se ha ganado la británica.

Más de 11 mil comentarios son los que ha provocado Demi Rose y se perciben un total de 891 mil corazones rojos, siendo una de sus publicaciones más vistas en su cuenta de Instagram; pues la top model originaria de Birmingham, Reino Unido, aparece cubriéndose sus encantos delanteros ¡sólo con sus manos!

El segundo outfit playero con el que Demi Rose lució cuerpazo y con el que pararía el tráfico, obedece a otro de color negro, que es un bikini y pareo de barbas con prolongada abertura y sus senos fueron cubiertos con un par de estrellas -que ya había utilizado en otra ocasión para dejar algo a la imaginación-.

"Tranquila" fue su descripción del pasado martes, al posar en un lujoso hotel de Tulum, Quintana Roo; no así sus fanáticos, quienes al ver las postales, posiblemente habrá aumentado su nivel de pulso.

"So sexy pretty" (Que bonita y sexy), "Hot" (Fogosa), "Happiness" (Felicidad), son los algunos de los 3 mil comentarios generados y esta vez, son alrededor de 468 mil corazones rojos.

