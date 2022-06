Para combatir el calor, Chiquis Rivera desabrocha su camisa y deja ver su sostén de encaje

Una vez más la famosa cantante e influencer estadounidense, Chiquis Rivera, logró conquistar a sus millones de seguidores de las redes sociales con un par de imágenes en las que se deja ver con la camisa desabrochada y enseñando su sostén de encaje.

Desde hace unos días la hija de Jenni Rivera se ha mostrado más sexy de lo normal en sus redes sociales y todo esto se atribuye a que la famosa quiere que el mundo se entere como es que ha ido cambiado su cuerpo, gracias a su esfuerzo físco, buena alimentación y a los tratamientos a los que se ha sometido.Por lo que ahora, Chiquis Rivera se desabrochó su camisa para combatir el calor y dejó ver su sostén de encaje.

"It’s hot on these streets", en español "Hace calor en estas calles", fue le mensaje con el que la ex de Lorenzo Méndez acompañó las sexys fotografías en las que aparece con la camisa abierta para combatir el calor. Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y a la intérprete de Paloma Blanca le llovieron los piropos a diferencia de otras publicaciones en las que la atacan sin piedad.

"Pura calidad de mujer", "Pinche morra hermosaaaaaa", "Pero que diosa", "Hermosa", "Hemosha eres la dueña de mi corazón", "Por eso te envidian", "Diva mi reina preciosa!", "Chulada my reina !", "Mi rayito de sol", son algunos de los halagos que la hija de Jenni Rivera recibió en la publicación que tiene más de 60 mil Me Gusta y casi 1000 comentarios.

Para nadie es secreto que Chiquis Rivera es una de las famosas más populares en las redes sociales, y es por ello, que constantemente da mucho de qué hablar, ya sea por sus problemas con su familia, sus atrevidas fotografías que comparte en internet, o por las indirectas entre ella y su ex Lorenzó Méndez, pero el punto es que la artista de 35 años siempre está en boca de todos.

Cabe mencionar que la intérprete recientemente viajó a México para promocionar su nuevo disco "Abeja Reina", albúm en el que trabajó durante dos años y el cual contiene 11 temas de los cuales cuatro son de su autoría. Durante su llegada al páis Azteca, Chiquis Rivera fue aboradada por algunos medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre cómo iba su divorcio con Lorenzo Méndez, sin embargo, la famosa prefirió evadir la pregunta y se limitó a decir algo que la comprometiera en el futuro, pues aseguró que ahorita solo estaba enfocada en el lanzamiento de su disco.



“Yo ahorita estoy casada con mi disco, y pues bueno, yo le deseo lo mejor a todas las personas que se han cruzado por mi camino. Son maestros en mi vida, en mi camino y en mi destino, así que ahorita lo único es Abeja Reina, mi nuevo disco que va muy bien”, señaló.



