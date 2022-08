¡Par de esculturas!; Angelique Boyer y Michelle Renaud como talladas por los dioses en mini bañador

El verano es la época del año en la que sin duda, los bikinis se lucen en todas sus formas y estilos; y las actrices Angelique Boyer y Michelle Renaud no fueron la excepción, quienes presumieron cuerpazos esculturales como talladas por los dioses en playas de México.

Las intérpretes de "Rebelde" (2004-2006) eligieron playas sobre la franja del Océano Pacífico al noroeste y sureste de la República Mexicana y mientras Michelle Renaud se dio una escapada a Cabo, San Lucas, Baja California Sur, Angelique Boyer se lució en el Caribe Mexicano, en la Riviera Maya.

La protagonista de "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), no perdió el tiempo y en su visita a la península de BCS, lució un espectacular bañador de dos piezas en color blanco, dejando muy poquito a la imaginación, pues la actriz de 33 años hizo alarde de su belleza y compartió varias postales desde un yate, y vídeos en los que se le puede ver como una verdadera diosa griega.

La madre del pequeño Marcelo Alvarado Renaud, incitó a sus seguidores en Instagram, a dejarse llevar y ser felices mientras lució sin recato su figura ¡al natural!; y es que de perfil, de frente, de espaldas, en el agua y en otros ángulos, fue que la carismática actriz puso a sudar a más de uno...

"La vida es bella.. solo hay que fluir y fluir y no resistirse a nada.. y fluyendo vas encontrando el lugar donde feliz serás... Conócete conociendo nuevas personas, nuevos lugares, nuevas ideas, nuevas creencias, nuevos hábitos. Conócete cambiando y creciendo", escribió Michelle Renaud con la libertad que le la belleza que posee.

Pero Angelique Boyer no se quedó atrás y junto con su novio Sebastián Rulli visitó las playas de Tulum, Quintana Roo a finales de julio, en las que aprovechó una vez más para lucir su belleza y cuerpazo de gym en la playa y en plena luz del día.

"Aquí viendo cómo se va el mes de julio, se celebró y llegamos a mitad del verano 2022... así que a gozar al máximo. Foto: @sebastianrulli #caribemexicano #verano2022 #rivieramaya #gratitud", se lee al pie de la serie de fotos y vídeos que compartió la francesa de 34 años, logrando incluso, que el histrión argentino respondiera: "Pero que bellezaaaaa!!!! Que bien te sienta la playita y el verano!!!".

Con dichas publicaciones desde playas mexicanas, Michelle Renaud ha acumulado hasta el momento, un total de 92,638 corazones rojos y 531 mensajes, mientras que Angelique Boyer, prefirió reservarse y no dejó que se supiera esta vez, cuántos son los fanáticos a los que ha hecho reaccionar, así tampoco se puede saber el número de comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!