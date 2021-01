Paquita la del Barrio y otros famosos que será candidatos en 2021

Los partidos políticos de México han recorrido a cantantes, actores y deportistas para que se integren a sus filas y sean candidatos a elección popular tanto estatal como federal, que se llevará a cabo en el mes de junio de este año.

Tratando de imitar lo que otros famosos han conseguido, como Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es gobernador de Morelos, o Sergio Mayer, senador y coordinador de la comisión cultura, los partidos políticos buscan caras conocidas para que los ciudadanos puedan votar por ellos.

Entre los cantantes que pelearán por un puesto de gobierno se encuentran Paquita la del Barrio, pues el partido Movimiento Ciudadano, la candidateó para luchar por una diputación local, en el municipio veracruzano de Misantla.

“Estoy aquí por amor, porque me nace. Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas atrás de mí que son los que me van a enseñar a cómo manejar este asunto”, dijo la intérprete de ‘Rata de dos patas’, quien aceptó con gusto la responsabilidad.

“No sé a qué vengo aquí... Yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto": precandidata de Movimiento Ciudadano, Francisca Viveros, “Paquita la del Barrio”.����pic.twitter.com/nSBt5jKdas — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) January 26, 2021

Entre otros cantantes que estarán en la lista nominal, se encuentran Héctor Hernández de ‘Los Ángeles Azules’, el ex vocalista tiene registro de precandidato para la alcaldía de Iztapalapa, por el Partido Redes Sociales Progresistas. Otro es Vicente Fernández Jr., hijo de ‘El Chente’, será candidato a diputado local por Jalisco con Movimiento Ciudadano.

Un caso especial también será el de la polémica Lupita Jones, la ex Miss Universo, tiene experiencia en la grilla, y probará suerte con la coalición PAN, PRI y PRD, para contender con por la gubernatura de Baja California.

Otro actor que es muy polémico, es Alfredo Adame, el archienemigo de Carlos Trejo y ex conductor de ‘Hoy’, irá como diputado federal por Tlalpan, en la Ciudad de México con Redes Sociales Progresistas.

Uno de los que se adelantó, fue el comediante del programa ‘El Chavo del 8’, Carlos Villagrán, ‘Quico’, pues desde 2020 se registró como precandidato a Gobernador de Querétaro y a la alcaldía de la capital queretana.

La actriz de telenovelas Gabriel Goldsmith tiene registro como precandidata a la diputación federal del distrito 24 de Naucalpan, por Morena; Ernesto D’Alessio iría por la grande en Nuevo Léon por Encuentro Social; también irán por un puesto el actor Arturo Carmona y Malillany Marín, Susy Ábrego, entre otros.

En cuanto a los deportistas, resaltan el clavadista y medallista olímpico Romel Pacheco, buscaría ser diputado local por el PAN en el estado de Yucatán. Adolfo Ríos ex portero competirá por la presidencia municipal de Querétaro por el Verde Ecologista. Adolfo Bautista, ex jugador de futbol de las Chivas, como diputado federal de Jalisco por el PES. Y el ex entrenador José Luis Sánchez Solá, ‘El Chelis’, como diputado federal de Morena en Puebla

También, habrá dos luchadores, uno de ellos es Blue Demon Jr. y el otro es Carístico, antes Místico, ambos por el partido Redes Sociales Progresistas.