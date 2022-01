Orgullosa de su belleza, Marjorie de Sousa presume antología ¡de revista!

Luego de figurar entre las famosas que se han puesto por todo lo alto la moda y demostrar su orgullo como un ícono de la belleza en México, la actriz Marjorie de Sousa presume una antología ¡de revista! Y es que, fue gracias a una fan, que pudo compartir las decenas de portadas de revista para las que ha colaborado.

Esto, luego de que en 2021, antes y después de interpretar su personaje más acertado de los últimos tiempos, como lo fue Julia Torreblanca -la villana de "La Desalmada"-, producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, Marjorie de Sousa compartiera algunas colaboraciones con algunas publicaciones de México y Estados Unidos.

Y la mañana de este viernes no fue la excepción; pues la venezolana de 41 años, compartió un vídeo que fue un regalo de una fanática, quien se tomó el tiempo para reunir en un minuto treinta y tres segundos, algunas de las colaboraciones con diversas revistas en las su ídolo ha robado miradas a través de las portadas de las mismas.

Lee también: Marjorie de Sousa, orgullosa de ser ícono de la belleza y la moda en México

Y aunque no hace falta aclarar, que Marjorie de Sousa se ha convertido una de las celebridades favoritas para protagonizar portadas de revista, es un hecho que su belleza, su muy particular estilo de vestir y de poner en alto la moda, así como el cuerpazo que tiene, son suficientes razones para volverse una de las preferidas.

"Cosas que te llenan el corazón!!! waooo gracias por recordarme el camino recorrido, los amo infinito, gracias mi querida @anis0923 por este hermoso video y gracias a cada sousatic@ por tanto amor siempre. #selesquirebonito #dioslosbendigainfinito #mds #marjoriedesousa #portadas", escribió en una reciente publicación de su cuenta de Instagram.

Lee también: Marjorie de Sousa presume abdomen con jeans a la cadera y blusa levantada

"Hermosa", "Excelente", "Eres la mejor", "Linda", "Perfecta", "Te mereces eso y más", "Poderosa", "Qué guapa" o "Mi reina", son algunos de los comentarios que Marjorie de Sousa se ha ganado durante este viernes, luego de su publicación.

Pero hubo alguien que le dedicó su especial admiración: "Qué bello video de recopilación de portadas y orgulloso de ti y emocionado; por allí tengo varias portadas que con mucho placer he hecho para ti me reina de todo corazón"...

Más de 4,700 reproducciones y alrededor de 45 comentarios, así como un millar de corazones rojos, son los que por lo pronto, demuestran la admiración de la actriz venezolana.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!