Organiza Marlene Favela ostentosa fiesta a su hija en su primer año de vida

Una de las actrices mexicanas más glamurosas como lo es Marlene Favela, cumplió un año de haberse convertido en mamá de la pequeña Bella Seely Favela, quien le hace honor a su nombre, pues parece toda una princesita. Bella es fruto de su relación con el australiano George Seely.

Y fue el pasado 12 de octubre que la actriz de "Gata Salvaje" (2002) celebró a lo grande el primer año de su pequeña hija. Y no pasar desapercibido el acontecimiento y pese a las condiciones de contingencia sanitaria que se vive en México y en el mundo debido al Covid-19, la actriz oriunda de Durango, mostró a través de su cuenta oficial de Instagram la ostentosa fiesta de cumpleaños.

La actriz mostró a sus 4.4 millones de seguidores algunas publicaciones que van desde el momento en el que se enteró de que estaba embarazada (con el vídeo del ultrasonido) y una descripción de sus sentimientos, hasta la serie de fotografías con lujosa decoración entre las que destacan la obligada mesa de postres y dulces de la fiesta.

"Desde el momento que escuché tu corazón por primera vez a sido un hermoso recorrido a lo más profundo de mi ser, el esperarte con toda la ilusión del mundo fue increíble, el sentir cómo ibas creciendo dentro de mi ha sido lo más maravilloso que Dios me ha regalado, cuando por fin te tuve entre mis brazos sabía que después de tí ya nada sería igual, el amamantarte nos dio una conexión única y para siempre, el despertar cada mañana y ver tu carita me hace creer en los milagros, el saber que existes me hace la mujer más feliz del universo. GRACIAS MI AMADA BELLA POR ESCOGERME COMO TÚ MAMÁ!!!!!! QUE TENGAS UNA LARGA Y HERMOSA VIDA, TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS #1".

Así mismo dejó ver también el disfraz de muñeca que utilizó la actriz de telenovelas con tremendas pestañas, peinado de dos coletas de caballo y algunos clips de lo que fue el fastuoso evento como el mágico momento en el que la orgullosa madre y los invitados le cantaron 'Las Mañanitas' a Bella en la cuenta de Instagram de la pequeña que por supuesto maneja Marlene.

Más de una veintena de imágenes entre fotos y vídeos fueron las que compartió la actriz ex pareja del empresario australiano. En otro post, la actriz de 'Contra viento y marea' agradeció a quienes hicieron posible la decoración para lograr el resultado de fantasía entre muñecas y flores que cuando Bella esté más grande, podrá apreciarlo.

"Gracias a todos los que hicieron posible este maravilloso cumpleaños para mi princesa".

Lugar del evento y pastel; decoración, diseño y montaje; postres, globos, papelería, Cupcake y cakepop, flores, mobiliario, piñata y fotógrafo, fueron los elementos que hicieron del pasado 12 de octubre todo un performance de fantasía para la pequeña Bella, para la propia Marlene y para los invitados, entre los que destacaban, algunos disfraces.

A la celebración, se unieron varias famosas actrices de México quienes han destacado por su participación en el género de las telenovelas, destacando la gran madre que es Marlene para Bella.

Por su parte, George Seely -padre de la bebé- no pudo dejar de felicitar a la nena desde Australia, con una postal en la que aparece con Bella en sus piernas y misma que describió:

"Feliz cumpleaños a mi princesita Bella, que cumple un año hoy (hora de Australia). Que Dios esté contigo siempre, mucho amor. Papá", escribió el empresario desde su natal Australia".

