Aunque Chiquis Rivera es conocida por presumir sus tremendas curvas en atrevidos outfits, o sin ellos, ahora sí la hija de Jenni Rivera se voló la barda y robó el aliento al modelar en un body negro con el que casi muestra el tesorito, impactando en las redes sociales.

La cantante estadounidense y ex jueza del reality “Tengo talento, mucho talento”, de Estrella TV, dejó sin palabras a sus millones de seguidores en redes sociales al estilo Karol G con un body negro, levantando gran revuelo y dividiendo opiniones.

Chiquis Rivera también aprovechó para enviar un mensaje a sus “haters”, a quienes seguramente dejó sin palabras con su estilo, provocando un “¡Oh, Dios!” por mostrar algo más que sus curvas con el body negro con el arrasó en las redes.

Lee también: Sofía Rivera Torres presume sus curvas en entallado vestido traslúcido

Desde su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera compartió unas fotografías y unos videos en los que modela con una camisa negra con símbolos de colores estampados por doquier, unas medias de red, botines blancos y altísimos y un sombrero rosa.

Pero lo que más llamó la atención fue el body negro que utilizó debajo, el cual permitió ver casi todo con la toma de la imagen en un ángulo contrapicado con el que dejó muy, peri muy poco a la imaginación, desatando todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

La imagen recordó a las que ha compartido Karol G en sus redes sociales donde posa con sexys outfits y, sobre todo, cuando presumió sus curvas en un body negro de latex con el que marcó cada centímetro de su piel.

“Quizás no soy de tu agrado, pero gracias a Dios, para el amor propio no es requisito. #LoMejorDeTi”, fue lo que escribió Chiquis Rivera en la publicación que compartió en Instagram, aplicación en la que actualmente tiene 4.8 millones de seguidores y cuta cifra va creciendo cada día.

Lee también: Deslumbra Marjorie de Sousa con traje negro de brillos; roba cámara

Los comentarios en el post de la ex de Lorenzo Méndez no se hicieron esperar y su picante fotografía dividió opiniones entre quienes alabaron su autoestima y entre quienes criticaron duramente su manera de exhibirse en redes sociales.

“¡Eso, guapa!”, “Preciosa, Janney”, “¡Qué bueno que te diste cuenta que no eres de mi agrado”, “Qué piernas tan torneadas, se nota que te la pasas haciendo pierna en el gym, jaja”, “Así de metida es la gente, como el calzón de Chiquis”, “¡Eres la más hermosa! No importa el qué dirán reina, tú sigue brillando como siempre”, “Ni con tenedor me acabo todo eso”, “Una mujer con amor propio no se exhibe, no se regala, se da a respetar”, fueron algunas de las impresiones que se leen en su post.

Síguenos en