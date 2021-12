Nueva Miss América, primera campeona estadounidense de Alaska y Corea

La recién coronada Miss América ha hecho historia, convirtiéndose en la primera estadounidense de origen coreano y la primera de Alaska en ostentar el título en los 100 años de historia de la competencia. Se trata de Emma Broyles, quien a través de una videollamada por Zoom desde Connecticut con The Associated Press, expresó su emoción a unas horas después de su triunfo.

"Nunca hubiera imaginado en un millón de años que sería Miss América, y mucho menos que sería Miss Alaska", expresó la radiante Emma Broyles a 12 horas de haberse coronado como la mujer más bella de Alaska y América.

De hecho, estaba segura de que se habían equivocado. Los dos últimos concursantes fueron Broyles y Lauren Bradford, Miss Alabama, y Broyles dijo que pensaba que Bradford iba a ser una increíble Miss América.

"No podía creerlo", dijo Broyles. “Estoy muy, muy agradecida con todos en casa que me han apoyado durante tanto tiempo, y estoy muy contenta de poder llevar a casa el título de Miss América al estado de Alaska por primera vez en la historia".

El primer programa de Miss América comenzó en 1921 como un concurso de belleza en Atlantic City, Nueva Jersey. Sin embargo, Broyles es solo la 94ª Miss América.

El certamen, que se ha alejado del énfasis en la apariencia para centrarse en el liderazgo, el talento y las habilidades de comunicación, no se llevó a cabo el año pasado debido a la pandemia y no se llevó a cabo durante varios años a fines de la década de 1920 y principios de la de 1930.

Broyles, de 20 años, dijo que sus abuelos emigraron de Corea a Anchorage hace unos 50 años, antes de que naciera su madre. “Aunque mi madre es completamente coreana, nació y se crió en Anchorage, Alaska”, dijo Broyles.

La Organización Miss América "cree que Emma es la primera coreano-estadounidense en ganar la corona", dijo el portavoz Matt Ciesluk en un mensaje de texto a la AP. Su madre es maestra de educación especial en Service High School en Anchorage, la misma escuela a la que asistió Broyles.

Broyles ha elegido las Olimpiadas Especiales por su iniciativa de impacto social. Además del puesto de su madre, su hermano mayor, Brendan, tiene síndrome de Down y compite en eventos deportivos con Special Olympics Alaska.

“He visto de primera mano el impacto que tienen las Olimpiadas Especiales en las familias de las personas con discapacidades intelectuales. Y sé lo importante que son las Olimpiadas Especiales para nuestra comunidad aquí en Anchorage y aquí en Alaska, así como para las comunidades en todo el país y en todo el mundo”, dijo.

Broyles dijo que espera trabajar con Olimpiadas Especiales para promover la inclusión, la compasión y la mente abierta a través del deporte.

“Conseguir tener esta plataforma para hablar sobre por qué la inclusión es importante en un momento como este cuando nuestro país está tan dividido, y para hablar sobre por qué es importante ser compasivo, por qué es importante ser empático, por qué es importante mantener una actitud abierta mente y estar dispuesta a escuchar a quienes no son como tú o quizás tienen opiniones diferentes a las tuyas, creo que este es un momento en el que lo necesitamos más que nunca”, dijo.

Broyles. Ganar el título de Miss América, no fue la primera barrera que rompió una mujer de Alaska este año. El verano pasado, la adolescente Lydia Jacoby de Seward, Alaska, vino de la nada para ganar los 100 metros braza femeninos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se convirtió en la primera de Alaska en clasificarse para los Juegos Olímpicos en natación, y mucho menos en ganar el oro.

“Creo que es increíblemente genial que las mujeres de Alaska representen a Alaska, representen tan bien a nuestro estado natal y obtengan el reconocimiento que creo que nos merecemos”, dijo Broyles.

Junto con su título, Broyles ganó poco más de $ 100,000 en becas universitarias, lo que ella llama una "cantidad de dinero que cambia la vida".

Actualmente es estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de Arizona y estudia ciencias biomédicas e interpretación de voz y dijo que el dinero de la beca le permitirá asistir a la escuela de medicina.

Pero durante el próximo año, viajará alrededor de 20,000 millas (32,187 kilómetros) cada mes sirviendo como modelo a seguir y defensora de las mujeres jóvenes, dijo la Organización Miss América en un comunicado.

Los planes futuros de Broyles incluyen convertirse en dermatóloga y regresar a Alaska para ejercer su profesión. “Hay algo especial en Anchorage, por eso sé que quiero pasar el resto de mi vida en Anchorage, incluso a pesar de esta pequeña pausa que estoy tomando”, dijo.

