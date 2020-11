Novio de Lucero presume voz de su hijastra, Lucerito Mijares

Un sueño hecho realidad. La cantante y actriz, Lucero cumplió el sueño de muchos de sus fans al decidir compartir escenario con su hija, Lucerito Mijares. Fue durante un concierto virtual, que madre e hija cantaron para todos sus fans. Desde hace tiempo, y a diferencia de su hermano mayor, José Manuel, Lucerito ha mostrado su interés por la música.

Lucero y su hija sorprendieron con su dueto no solo a sus fans, quienes no dudaron el aplaudir la actuación de ambas, sino que también dejaron con el ojo cuadrado al empresario, Michel Kuri, sobrino de Carlos Slim, y quien es pareja desde hace un par de años de la cantante.

Fue a través de Instagram que el sobrino de Carlos Slim compartió el dueto que tuvo su pareja con su hija Lucerito, quien muchos aseguran será la nueva rival de Ángela Aguilar. "Conciertazo #dobleLL #imparables #pardeAses", escribió Kuri para acompañar el video.

Lee también: Ricky Martin dice que el apoyo de algunos latinos a Trump es muy triste

De manera casi inmediata los fans de Lucero llenaron de mensajes de agradecimiento la publicación del empresario .Por su parte, Lucero también compartió el mismo video por lo que hizo enloquecer a sus seguidores, pues tampoco dudaron en señalar que fue muy emocionante que dos talentosas mujeres compartieran el mismo escenario.

“Fue absolutamente hermoso, un derroche de talento, complicidad y amor. Un regalazo para nosotros tu público. Que Dios las siga bendiciendo, las Amo.... No lo superaré, fue lo máximo”, “ Demasiado hermoso,grande tu nena te amo mi reina”, “ Inigualable! Es un momento que quedó en el corazón de todos los que lo vimos, pero sin duda para ti fue de las mejores cosas que te han pasado en la vida y me emociono mucho de verlas y escucharlas”, “No cabe duda que heredó la belleza y la voz de su madre, las admiro muchismo anehlo conocerte algun día te amo Lucerooo”, son algunos de los mensajes en Instagram.

Hace unos meses, Manuel Mijares, compartió un dueto con su hija Lucerito; padre e hija cantaron el tema Everything, razón por la que los fans de las redes sociales también enloquecieron al escuchar a la joven de tan solo 15 años, pues, no cabe duda que la menor heredó el talento musical de su padre y madre.

Lucero está celebrando sus 40 años de trayectoria, por lo que , como parte de este festejo decidió lanzar un disco que lleva por nombre 20 y 20, sin embargo, debido a las actuales condiciones por la pandemia, la también actriz decidió dar a conocer sus temas a través de tres conciertos virtuales.

Fue a través de una conferencia virtual que la cantante detalló que dividiría sus conciertos en tres formatos completamente distintos, sin embargo, siempre conservando su sello y su personalidad

“Este es un regalo poder transmitir lo que me gusta de diferentes formas siento que son diferentes caminos, pero que al final son Lucero, siempre conservando mi sello, mi personalidad y el ser que soy. Me gusta divertirme haciendo lo que me gusta; me gusta reinventarme y este es el mejor momento para reinventarnos todos”.

“Y estoy muy contenta porque el 31 de octubre tendré el concierto Pop Live; el 28 noviembre Banda Live con Banda Sinaloense y el 18 diciembre estaré con Mariachi Gama Mil, y así estaremos dedicando conciertos a lo grande, con pantallas, luces y todo”, dijo.

La actriz invitó a sus fans a que disfrute de sus presentaciones virtuales, pues sus conciertos tienen accesibles precios.

“Está la oportunidad de comprar en combo los 3 conciertos, a un precio accesible. Sin duda que voy a poder estar cerca de la gente, aunque sea a través de sus pantallas. Estoy planeando algo muy cercano para todo el público que me ha acompañado durante tanto tiempo, será un Pop Live donde cantaré todas las canciones de todas mis épocas. Habrá temas con arreglos nuevos y otros que nunca había cantado. Será un show espectacular”, finalizó.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ