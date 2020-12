Nodal y Belinda muy pegaditos en foto íntima enloquecen a seguidores

La historia de amor entre Christian Nodal y Belinda ha dado mucho de qué hablar, ya que el par de jóvenes sorprendieron al decir que estaban juntos mientras realizaban La Voz México en Tv Azteca y acaban de celebrar cuatro meses juntos.

Ambos dijeron que en el amor no hay momento y que ellos se habían enamorado por esa razón decidieron gritarlo al mundo, no hay nada de malo en que nos amemos, dijo en varias ocasiones Nodal.

Ahora Nodal compartió una foto íntima en redes sociales con Belinda y enloquece a seguidores, mientras algunos comentaron mensajes de felicidad otros le pidieron que no se la acabara, ya que el cabello de Beli estaba un poco despeinado.

Algunas seguidoras del cantante Nodal, aseguran que Beli solo está con él por interés, pero hay quien defiende también a la joven actriz y dicen: "Es sentido común, ella tiene 20 años de trayectoria el apenas 3 años".

Por su parte, la cantante pop, Belinda pocas veces presume a sus parejas en sus redes sociales y desde que comenzó su romance con Christian Nodal, no ha dejado de compartir mensajes de amor en sus redes sociales, así como historias de lo que hacen, como se divierten en su tiempo libre.

"No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, que es donde podemos ser nosotros mismos y a través de nuestra música conectar con el corazón de las personas, ojalá nuestro amor ayude a sanar muchos corazones rotos... Este es el principio de muchas canciones más juntos mi amor, te amo" escribió Belinda cuando cantó con Nodal.

Ahora tanto Nodal como Belinda se dedican a disfrutar de su amor y dejar de lado todas las criticas que puedan recibir sobre su relación, es algo que terminó por dejarles de importar, ahora solo viven el momento y parece que su amor va muy enserio, ya que Nodal afirma que podría pedirle matrimonio a la Belida.

Nodal y Belinda cumplieron cuatro meses de novios.

Las ex parejas de Belinda no se han expresado muy bien de ella, en varios casos ha estado involucrado el dinero, restamos, regalos caros que no todos los hombres pueden ofrecerle a una mujer como ella, pero Nodal no se detiene ante ningún chisme de su ahora novia, a quien defiende ante todos.

