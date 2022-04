No tiene límites Marjorie de Sousa en el detrás de cámaras de sesión de fotos

¡Sin límites! así fue como se mostró la actriz Marjorie de Sousa en una nueva etapa de su vida, y es que, tras cumplir sus 42 años, ha dejado ver que está más firme que nunca para continuar con su carrera artística con la que se ha internacionalizado. Recientemente compartió el detrás de cámaras de una sesión de fotos que ya está siendo toda una sensación.

Desde la azotea o el exterior de un pent-house de un edificio, Marjorie de Sousa y su equipo, han aprovechado la luz del sol -que está de su lado-, para tomar las fotografías más espectaculares que obedecen a un nuevo proyecto de su carrera como actriz y modelo.

Y a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la venezolana de 42 años, deja ver cuánto disfruta su trabajo frente a la cámara y luciendo los atuendos más glamorosos y sugerentes para dejarse ver como toda una diva de las redes sociales y las revistas.

Marjorie de Sousa -la recordada Julia Torreblanca, villana de "La Desalmada" (2021) de Televisa-, vistió un body y un saco tipo blazer adornado por algunas cadenas de metal plateadas, así como un par de zapatillas descubiertas con tacón de crista y pedrería. Su cabello rubio y medio despeinado por el aire, así como sus labios rojos carmín, fueron la cereza del pastel que hicieron brillar a la venezolana.

Y sin describir su publicación, la novia del empresario mexicano Vicente Uribe, sólo etiquetó a quienes hicieron posible el trabajo detrás de cámaras: "@alepalomera1 @palomeragroup @metgroup.360 @benditoclosetstyle @mediaconceptspr @benditoclosetstyle @janettsyc @juansousaofficial @julianhairstudio @angelramoos @thesishotelmiami", que corresponde a su fiel equipo de trabajo.

El actor Julio Vallado, con quien compartió créditos en "La Desalmada", escribió: "La reina", y la rubia Lorena Herrera, no se quedó atrás: "Totalmente Espectacular!!!!!". Su colega Coraima Torres le lanzó un: "Te pasas" y algunas llamaradas de fuego.

Por supuesto, sus sousáticos, quienes siempre están al pendiente de cada paso que da la actriz no dudaron en expresar su cariño con caritas de ojos de corazón y un corazón rojo. Otros fanáticos escribieron: "Hola hermosa desde México, luces espectacular" o "Belleza de princesa o un "Bárbara!!!".

Marjorie de Sousa ha logrado atraer miradas y colocar los reflectores hacia ella, reuniendo a mas de 56,300 seguidores, quienes han dejado un corazón rojo y cerca de 560 mensajes en la caja de comentarios.

Diana Palacios Periodista

