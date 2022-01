No se resiste Maribel Guardia a foto de Albertano y pone celoso a su esposo

Uno de los actores más sensuales del medio artístico mexicano y con más folclor, es sin duda, Ariel Miramontes, quien ha cobrado fama, luego de interpretar al personaje cómico Albertano Santa Cruz, surgido de la serie "María de Todos los Ángeles" (2009). Y atendiendo a su sexapil, Ariel, no deja de posar presumiendo cuerpazo en bikini o short playero sin camisa, por lo que ha vuelto locas a muchas famosas, como Maribel Guardia, quien recientemente no se resistió tras ver una foto de Albertano y seguramente puso celoso a su esposo Marco Chacón, con quien tiene ya, años de casada.

Maribel Guardia y Ariel Miramontes se caracterizan por ser buenos compañeros y mejores amigos de muchos de los famosos de la farándula mexicana, pero entre ellos ha nacido una amistad inevitable a partir de algunos proyectos en los que les ha tocado trabajar juntos; el más reciente, la obra de teatro "El Tenorio Cómico", en la que la costarricense da vida a Doña Inés (la protagonista) y el histrión interpreta a un sexy fraile de la época de la Inquisición.

Pero en las últimas horas, no se midió Ariel Miramontes con ujna postal que compartió en su cuenta de Instagram, en la que aparece disfrutando del mar y el sol, en alguna playa de México, tras una larga temporada en el teatro y de otros proyectos personales.

Foto a la que su amiga Maribel Guardia no pudo resistirse luego de verlo posar tan sexy en sus recientes vacaciones. Y es que además de la sensualidad que irradia Ariel Miramontes, su carisma no tiene límites, situación que hace derretir a cualquier mujer de amor por él.

Desde el Pacífico Mexicano, de acuerdo a la ubicación de la postal, Ariel o Albertano sólo escribió: "Foto @xaanra", dando cuenta quién había sido el autor de la instantánea, pero lo que no han dejado de llegar, son los cientos de piropos que ha recibido el histrión desde el pasado 3 de enero de 2021.

Uno de los primeros comentarios que se pueden ver es el de la actriz Sandra Itzel, quien no dudó en escribir: "Guapooo", pero Maribel Guardia está en primera fila demostrando la sorpresa que le causó ver a su amigo posar: "Wuaw", además de encender una llamarada de fuego.

Otras actrices como Montserrat Marañón -quien compartió créditos con Ariel en "María de Todos los Ángeles"- tampoco pudo ocultar su sorpresa: "Ay Dió mio!!!". "Woow hermoso", "Ay Dios!!!!" o "Qué rico estás papi", son otros de los comentarios de los fanáticos a los que Albertano ha sorprendido.

Por otro lado se lee: "Qué guapo, Ariel", "Mi amor", "Qué calor hace.... No más de verte así..." o "Guau, guau guapisiiiiiiísimo". Pues al momento, el actor ha logrado llamar la atención de al menos 32,700 seguidores en Instagram y se pueden leer casi 500 comentarios.

