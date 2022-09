No se limita Demi Rose y presume chica retaguardia con bañador 'escondido'

La modelo Demi Rose no se limita a lucir sus encantos y recientemente presumió chica retaguardia que posee, con bañador 'escondido' que lució de espaldas. Y es que, a sus 26 años, no para de sorprender a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, con sus fotografías más cautivadoras.

Fue a finales del mes de agosto que Demi Rose desbordó toda sensualidad en una instantánea que conjuga belleza, delicadeza, atrevimiento y un paisaje de ensueño desde Dana Villas Santorini, Grecia.

La top model de raíces europeas cambió Mykonos por dicho lugar y lo adornó con su porte, estilo y la elegancia que la caracteriza. Un bañador en tono rosado metálico y un par de botas altas de tacón y punta, fueron los elementos que hicieron brillar a la famosa de 27 años.

Pero ella también hizo lo suyo tras posar sentada de espaldas luciendo diho bañador y hasta se dio el lujo de mojar las botas y presumirlas al exterior de la piscina desde donde mostró su figura de diosa y su cabellera larga.

"Hydrated", (Hidratada), se lee en la descripción de la última publicación de su perfil de la red de la camarita, hace una semana mientras se le ve posar como toda una diosa.

Por ello, Demi Rose se ha ganado más de 1,820 comentarios y casi 200 mil corazones rojos. Algunos mensajes se leen: "Striking" (Atacando), "Its just perfect" (Esto es perfecto), "Acabo de hacer mis ojos. Fans completamente GRATIS", "Very cool post! (¡Buena publicación!).

O piropos como "Incomparable", "Gorgeous... Love it" (Preciosa... Me encanta); otro más de sus fans le pidió: "Dame un beso del alma".

