No se cansa de cautivar: En mallas de red y escotado vestido, Ana Bárbara enamora

Desde que Ana Bárbara enamorar en la alfombra roja de los Latin American Music Award y generó una controversia en las redes sociales por su extravagante abertura en su elegante vestido, la cual era en una pierna y subía hasta su cadera, la cantante grupera no se cansa de cautivar, recientemente posó con otro escotado atuendo y en mallas de red.

Con una mirada cautivadora, con un corto y escotado vestido de cuero en color negro y mallas de red, Ana Bárbara robó miradas al dejar al descubierto sus atributos al no traer sujetador. "Look de hoy", escribió la famosa en el pie de las dos imágenes con las que ganó más de 48 mil Me Gusta y diversos comentarios entre los que destacó el de María Levy.

"Híjole mamá", escribió la hija de la fallecida Mariana Levy en la publicación de la cantante a quien considera como su madre. No es la primera vez que la intérprete Bandido causa suspiros entre sus fieles admiradores, pues constantemente busca la forma de complacerlos.

Lo cierto es que, a sus 50 años Ana Bárbara, es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, madura, conservada y que no le pide nada a una mujer de 30 años. Figura la cual no duda en presumir con diversos atuendos y cada vez que quiere. Ana Bárbara no solo se ha ganado el corazón de millones de personas por su talento, si no que los ha logrado conquistar por ser una mujer bella por dentro y por fuera.

Muestra de ello, es que la cantante en un par de años logró ganarse el cariño de los hijos de Mariana Levy, gracias a que tuvo una relación con José María Fernández "El Pirru", situación por la que los hijos de la fallecida actriz convivieron con la cantante que solo les ofreció amor, y que hoy en día se los sigue demostrando.

En una reciente publicación, Ana Bárbara apareció en sus historias de Instagram sin una gota de maquillaje, demostrando que a sus 50 años se ve increíblemente bien, además de revelar algunos trucos para llevar una vida saludable.