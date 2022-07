Niurka Marcos y Juan Vidal por fin vivirán una vida loca, se comen a besos

Después de que Niurka Marcos mostrará su molestia en contra de Juan Vidal, luego de que esté no la llamara cuando salió del reality La Casa de los Famosos, ahora la vedette cubana presume a los cuatro vientos que todo quedó en el pasado y ahora vivirán una vida loca.

Fue a través de Instagram que ´La mujer escándalo' compartió un video del reencuentro que tuvo con Juan Vidal y en el que se comen a besos. En las imágenes se ve como Niruka Marcos espera con ansias la llegada de Juan por lo que sale hasta la puerta a recibirlo con un fuerzo abrazo e incluso se colgó de él.

Ya después de los apapachos y el buen recibimiento, la vedette cubana aclaró que su relación con el actor dominicano mejoró luego de que ambos se pidieran perdón, pues cabe señalar que Marcos se molestó cuando Vidal salió del reality de Telemundo y no le habló.

Lee también: Fabiola Guajardo baja su pants para presumir su marca de ropa y sus abs

"Estamos en vivo mi amor, y entonces que sepa la gente que nosotros nunca hemos estado distantes a partir de los perdones, a partir de los perdones siempre estuvimos super pegados, super apoyándonos,hablando por télefono" , dijo Niurka Marcos antes de revelar algunas íntimidades y responder a las críticas negativas que recibieron.

"De pronto tuvimos sex.. cibernético.Tristemente para aquella persona negativa que pensaron, que nos burlaron, nosotros tenemos tiempo par aesperar, no nos preocupa cuando las personas son negativas, al contrario tuvimos toda la panciencia del mundo para estar super aferrados , platicando mucho, la comunicación, "dijo Marcos.

Entre besos y apapachos, la ex esposa de Juan Osorio le mostró unas lasañas que le habían llegado al actor y pidió perdón a sus fieles admiradores por haber mentido respecto a que no había tenido comunicación con Vidal. "Para todos esos bebenius que querían vernos juntos, perdonen que les dijimos esa mentirita, que le tuvimos que mantener hermético por todo lo que estaba viviendo Juan, por todas esas reacciones que provocan de pronto ardides, molestia, tuvimos que cuidar un poquito", dijo la bailarina antes de llenar de halagos al actor dominicano.

Lee también: Ana Patricia Rojo, la villana de telenovelas que vende licuados para sobrevivir

Niurka Marcos justificó el rechazo que Juan Vidal le hizo cuando salió del realyti y aseguró que no supo manejar la situación que tuvo con Cynthia Klitbo y que por ello se encerró en su mundo.

"Juan es una persona, un artista, bueno primero una persona que siempre ha mantenido su imagen impecable, y después un artista que siempre ha mantenido su imagen impecable, fue la primera plática que nosotros tuvimos porque precisamente eso fue lo que provocó que Juan se hermetizara, osea se encerrara, se encapsulara, se austara y por eso fue que no me recibió, estaba incomunicado, estaba aterrado, porque cuando una persona no sabe cómo enfrentar un escándalo por primera vez, bueno fue el escándalo que le provocó Cynthia Kiltbo, en su imagen, en su carrera, en su vida por primera vez, con 45 años, es fuerte para una persona que esta acostumbrada a mantenerse bajo perfil, con respeto hacía la audiencia, con respeto hacía su imagen, su familia, su hija, la familia de la hija, su mamá, su papá, todos, estaban sufriendo lo que hizo Cytnhia", dijo la vedette.

Finalmente Niurka Marcos aseguró que ella se sumó humildemente a toda la familia de Juan y hacer equipo con ellos y posteriormente esperar hasta estar juntos.

Síguenos en