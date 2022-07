Niurka Marcos seguirá disfrutando la anaconda de Juan Vidal pese a advertencias de Cynthia Klitbo

Pese a las advertencias de Cynthia Klitbo sobre Juan Vidal, Niurka Marcos, seguirá esperando la salida de Juan Vidal de La Casa de los Famosos para retomar su romance y de ser cierto lo que la villana de telenovelas reveló sobre que el dominicano le debe dinero, la bailarina tomará sus precauciones y no le prestará capital para evitar un pleito futuro, pero lo que sí quiere la cubana es seguir disfrutando la anaconda del actor.

Durante su estadía en La Casa de los Famosos de Telemundo, la artista de 54 años tuvo un amorío con el originario de República Dominicana, con quien incluso tuvo relaciones sexuales por primera vez en TV y le encantó su anaconda.

"No sé qué va a pasar (entre ella y Juan) porque no puedo hablar de lo que no he vivido ni estoy viviendo. Mi mánager se comunicó con su mánager para que tenga mis datos. Cuando él salga si veo que habla, qué bueno. Yo hice mi labor", comentó Niurka Marcos en una reciente entrevista con algunos medios.

La ex participante de La Casa de los Famosos, aseguró que la relación que nació entre ella y su compañero del cuarto azul fue muy bonita y real. "Ustedes lo vieron, fue muy natural. De pronto tuvimos bronquitas, también nos reconciliamos y tuvimos momentos muy tiernos, dulces e íntimos". Sobre las declaraciones de Klitbo, quien fue novia de Vidal y terminó de pleito porque le quedó a deber dinero, Niurka Marcos opinó que aunque tomará sus precauciones, no le gusta la gente ardida.

Señaló los comentarios de la actriz como fuera de lugar y que cada quien cuenta como le va en la feria. En lo que se refiere a ella, aseguró que le fue bien, al menos dentro de La Casa de los Famosos. "Yo con 54 años puedo decir que fueron (momentos) hermosos; si ella (Klitbo) le prestó dinero y no se lo devolvió, yo ya sé que no le prestaré dinero y ya.

"Yo también lo usé (a Juan Vidal), me comí la 'anaconda'. No puedo decir que él sólo me usó, yo también lo usé. Si me estaba usando pues fue 'fifty y fifty'. Güey, ¡sigámonos usando! Me gustaría que Juan me siguiera usando de esa manera que me usó dentro de la casa, ¡qué rico!".

Durante su estadía en el reality de Telemundo, al que Niurka culpó de hacerle mala fama, el público la tachó de ser "bruja" proque en una ocasión le echó saliva a Laura Bozzo mientras la peinaba. Pero no le molesta porque dijo que de ella han dicho de todo y ya está acostumbrada. "De mí han hablado horrores, lo único que no dicen es que soy lesbiana porque soy muy cachonda, verdad".

