Niurka Marcos se quita todo frente a la cámara y fan queda paralizado

Una vez más Niurka Marcos vuelve a elevar la temperatura en las redes sociales al exponer sus encantos frente a la cámara y fan. Fue a través de sus historias de Instagram que la vedette cubana enloqueció a sus casi dos millones de seguidores al compartir una imagen en la que aparece en topless junto a un fanático.

Fue este fin de semana que la actriz de Televisa aprovechó el calor y quitarse todo frente a la cámara desde una playa. En la fotografía que la cubana compartió a través de sus historias de Instagram aparece junto a un chico, él luciendo una playera negra con un short rojo, mientras que la bailarina posó solo con la braguita de un bikini y en topless.

Tal parece que a Niruka Marcos estar en boca de todos es su prioridad, pues luego del escándalo que ocasionó tras quitarse la blusa en pleno programa en vivo y mostrar todo frente a la cámara, La reina del escándalo lo hizo de nuevo y expuso sus encantos libremente frente a la cámara, solo que a la hora de compartir en su red social cubrió con unas estrellas sus enormes atributos.

Y aunque no han sido las únicas veces que la ex del productor Juan Osorio causa polémica por sus atrevidas acciones, la cubana nunca deja de sorprender al público, pues, aunque ella ve muy natural enseñar su cuerpo cree que lo más divertido de sus atrevimientos son las reacciones, ya que ríe y ríe de todo lo que se dice.

Fue precisamente hace un par de hora cuando Niurka Marcos fue abordada por la prensa, quienes rápidamente la cuestionaron sobre la polémica que causó al mostrar sus bubis en televisión. “Mis bubis son famosas desde siempre, la diferencia es que me las he operado para incrementar el tamaño. La reacción de todos me dio mucha risa, estuve riéndome dos días seguidos, lo más rico y delicioso es la reacción, es una cosa muy divertida”, dijo durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

Sobre si siente temor a que la puedan sancionar por su atrevimiento en el programa de cadena nacional, la vedette señaló que: “¿A mí por qué?, pero ¡qué mal vibroso eres!, ¡venenoso!, ¡cancela, cancela, cancela!, es que yo estaba en mis terrenos, en Zipolite, y a donde fueres haz lo que vieres, y pues me dijeron ‘aquí puedes andar con su conciencia tranquila y su cuerpo desnudo’, dije ‘voy a poner a descansar su conciencia y desnudar mi cuerpo’”.

Para finalizar la entrevista, Niurka Marcos descartó la idea de abrir una cuenta Only Fans, como lo han hecho varios de sus colegas, a lo que dijo:

“¡Ay, pues ya se les acabó el talento!, yo creo ¿no?, lo más fácil es enseñar el cu&% y las chich*s, cobrar y vivir de eso, así como para que literalmente, vaya, yo sé que con mis fotos y mi cu$%, y más la del columpio de #$%& pa la banda… estuvo chin$%, pero esas fueron gratis, yo sé que dos o tres se las jalan y yo… bueno”, concluyó.