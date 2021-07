Niurka Marcos se da una remojadita y brilla como el oro con bikinazo

La cantante, bailarina, vedette y actriz cubana, Niurka Marcos, volvió a acaparar miradas y se convirtió en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que brilla como el oro tras darse una remojadita en la piscina.

Fue a través de su perfil de Instagram que Niurka Marcos presumió que se encontraba en la isla mexicana, Cozumel, paradisíaco lugar donde estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones, y donde aprovechó para deleitar a sus fieles admiradores de las redes sociales con su escultural figura y mostrarles que ella brilla como el oro desde cualquier lugar en el que se encuentre.

En una reciente publicación, la cubana compartió tres imágenes en las que se le ve muy sonriente dentro de las piscina y luciendo un bikini negro con blanco, sin embargo, fue la tercer fotografía la que más causó sensación entre sus seguidores, pues, aunque la famosa pone en primer plano su rostro, su voluminosa retaguardia resalta en la imagen, ya que se observa cómo la pequeña prenda divide sus encantos.

"Una remojaita para mantenernos unidos y frescos…", escribió la cubana de 53 años en la descripción de la publicación que superó los 23 mil Me Gusta y acumuló cientos de comentarios, donde los usuarios no dudaron en admirar la belleza de la ex del productor mexicano, Juan Osorio.

“Niurka de corazón siempre te desearé todo lo mejor”, “ Niurka en el paraíso”, “Se te nota tu felicidad te admiro”, “Que guapa”, “Que cubana mas bella”, “Una mujer muy hermosa”, “ Mmmm ricos cachetes”, “ Que lindo corazón”, son algunas de las reacciones en la publicación de a cubana. A poco más de 24 horas la publicación superó los 20 mil Me Gusta.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la “mujer escándalo” eleva la temperatura de sus seguidores de sus fanáticos, pues sólo basta recordar cuando mostró sus atributos delanteros durante una entrevista en vivo, atrevimiento que volvió a hacer durante un encuentro con algunos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Y aunque en ambas ocasiones, la cubana mostró sin pena todo frente a la cámaras, ahora echó a volar la imaginación con el tremendo bikinazo mientras se da una remojadita.

Pese a ser una de las famosas más polémicas y estar siempre envuelta en escándalos, haciendo honor a su apodo de La mujer escándalo, Niurka Marcos sigue demostrando que a sus 53 años cuenta con una espectacular figura, por ello, se atreve a mostrar todo lo que quiere y cada vez que lo requiere la ocasión.

