Niurka Marcos se agarra sus 'mamanius' frente a las cámaras y no le da vergüenza

La actriz y bailarina cubana, Niurka Marcos siempre se ha caracterizado por ser una de las artistas más polémicas del medio del entretenimiento, ya sea porque no le teme opinar de las polémicas en las que están envueltos algunos compañeros como también por demostrar que la vergüenza y el recato no son para ella, tal y como lo demostró en está ocasión al agarrarse sus mamanius frente a las cámaras.

Fue hace unas semanas que la estrella de televisión cubana fue invitada a modelar diseños de Enrique Montes, “El Rey de la Moda” en una pasarela que se realizó en Las Vegas, Nevada, por lo que previo al evento la famosa tuvo la oportunidad de hablar con algunos medios de comunicación en donde habló de esta invitación pero también aprovechó para dejar a todos boquiabiertos al agarrarse sus mamanius.

Todo sucedió cuando Niurka Marcos habló del talento que tiene sus hijos, asegurando que ninguno de los tres es su réplica pues cada uno tiene su propio estilo. " Porque si ustedes se dan cuenta ninguno de mis hijos son mi réplica, se podrán parecer en algunas cualidades, obvio, porque mamaron de está chichi (agarrandose un pecho), eso es inevitable, de algún lado tiene que sostenerse, pero no van a negar que han creado su propio estilo", señaló la vedette.

"Mis hijos: tan talentosos y tan únicos, al estilo #MamaNiu", escribió Marcos junto al video que compartió con a sus casi dos millones de seguidores de Instagram, quienes no tardaron en reaccionar y de inmediato colocaron su corazoncito rojo y comentarios en los que sus fans le escribieron que la admiran por ser como es y por su talento.

"Eres única mamá Niu @niurka.oficial Ilove you", "Tienes toda la razón y pienso que a cada uno les permitiste expresarse desde sus propias esencias sin imponerte!!! Tú hijos son las mejores versión que habla muy bien de ti", "Yooooooo amoooo está mujerrrrr dios miooo", "Cómo te amo mamá Niu!!!! Eres la mejor!!", "Y como no van hacer talentoso con semejante mamá que tienen.... Saludos desde Bolivia", "Me encanta como hablas y te expresas educada pero con el toque mamaniu", son algunos de los comentarios en la publicación de "la mujer escándalo".

Cabe mencionar que no es la primera vez que Niurka Marcos hace esto tipo de cosas frente a las cámaras, pues recordemos que en una ocasión en un programa en vivo se levantó la blusa y quedó al descubierto sus encantos.Lo mismo hizo durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Y por si no fuera suficiente también se bajó el short durante otro programa en vivo.

Recientemente la famosa acaparó titulares luego de hacerle semejante recomendación a Belinda, respecto al anillo que 60 millones de pesos mexicanos que Christian Nodal le dio.

“¡Que no se lo devuelva!, mija no le devuelvas nada, que él no te puede devolver las coj$&#, y las besadas, y las presumidas, y las manoseadas. ¡Que lo venda!, fue un regalo, lo que se da no se quita, se chin$%, yo dije: ‘qué bueno que le regaló ese anillo de 3 millones de dólares porque al rato con esa mam$%& va a comprar su casa”, expresó la artista durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

En cuanto a los tatuajes que se hizo el cantante de Belinda en su rostro y pecho, la vedette indicó: “Se vale que se arrepienta, pero también se vale que le digan ‘¡qué pende$%!’, todo se vale, porque ¿cómo vas a lastimar?... eres artista Nodal, eres una estrella […] ¿cómo vas a opacar tu rostro?, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida, con el nombre de alguien más que está distrayendo, imagínate cada vez que estés cantando, dedicando, transmitiendo un sentimiento, una canción, no siempre va a ser al toto de Belinda, va a ser a la madre, al padre, a los amigos, al mundo, y cada vez que hagan el close-up (a la cara), aquí distrayendo el mensaje, o sea, no hagan eso nunca más, y menos en la cara… bueno, si tienen ganas ponerse alguna cara y tienen la picazón, pónganselo en las nalgas, que es la otra cara de la vida”.

Finalmente, la famosa aconsejó a Belinda por las críticas que recibe la cantante tras se señalda de interesada: “No importa, que siga siendo interesada, que no le haga caso a nadie en redes sociales, que a toda esa gente que está diciendo que es una interesada, que le pongan un anillo de 3 millones de pesos adelante, a ver pend$%&* si lo van a devolver… interesada… sí se interesada criatura, que ya te agarró el bollo”.

