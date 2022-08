Niurka Marcos hace ejercicio en bañador y demuestra que la que puede, puede

Niurka Marcos volvió a ser tendencia en redes sociales y no precisamente por enfrentamiento mediático que tiene con la primera actriz, Cynthia Klitbo a raíz de su relación con el actor dominicano, Juan Vidal, o por sus polémicas declaraciones, pues ahora la vedette se dejó ver cómo muy pocas; haciendo ejercicio en bañador y le dicen: "Todo eso es tuyo".

Para nadie es secreto que la ex esposa del productor de Televisa, Juan Osorio, posee una inigualable bellezaa sus 54 años, sin embargo, muy pocas veces se deja ver como lo hizo hace un par de horas en donde dejó a la vista su escultural figura, dejando claro que está muy bien proporcionada.

Fue a través de su perfil de Instagram que Niurka Marcos se robó todas las miradas al lucir su cuerpazo mientras hace ejercicio en un bañador de tono rojo de dos piezas, con el que aceleró los latidos del corazón de sus casi dos millones de seguidores de dicha red social.

"Para que todo mundo vea lo Rica que tú estás", fue el mensaje con el que la vedette cubana acompañó el video con el que ganó cientos de Me Gusta y cientos de halagos por su espectacular figura. "Yo quisiera tener ese cuerpazo", "Hermosa como siempre mima", "Mamá Niu todo eso es tuyo ???", "La que puede, puede", "Ya quiero verme así cuando tenga tu edad mi cubanita chula ", "Uuuuuuuuuuuuffff mi amor hermosa, ven a Costa Rica o voy a buscarte", "Tan hermosa Niurka, ya quisiera yo a tu edad tener ese cuerpazo".

Recientemente la vedette cubana se vio envuelta en una polémica con Cynthia Klitbo; las famosas se han dicho hasta de lo que se van a morir, sin embargo, tal parece que este tema ya es parte del pasado ya que ninguna de las dos quiere hablar más al respecto.

Y aunque Niurka Marcos se ha hecho llamar La Mujer Escándalo, precisamente por los constantes escándalos en los que se mete para llamar la atención e incluso se ha autonombrado la reina del rating, lo cierto es que, la famosa también tiene una carrera llena de éxitos.

Cabe mencionar que tras su llegada a México, la cubana a adquirido gran popularidad por el talento que ha demostrado frente a las pantallas y en los escenarios, sin embargo, el que la lanzó al estrellato fue cuando participó en la obra Aventurera, la cual era dirigida en aquel tiempo por la desaparecida Carmen Salinas.

De hecho Niurka Marcos se proclamó como la mejor Aventurera e incluso más que Edith González. "Si antes de que falleciera [Edith González] dije que era la mejor Aventurera y la más perra, después de que fallezca, sigo diciendo lo mismo porque sigo siendo la más perra Aventurera,I am sorry for everybody y porque no soy hipócrita", dijo la famosa frente a diversos medios de comunicación.

