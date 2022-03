Niurka Marcos cumple reto, se muestra sin maquillaje y levanta el dedo como símbolo de victoria

Luego de la polémica en la que se vio envuelta tras decir públicamente que William Levy le había puesto 'los cachos 'a su esposa Elizabeth Gutiérrez en repetidas ocasiones, ahora Niurka Marcos causó todo un revuelo en las redes sociales al mostrarse sin gota de maquillaje tras cumplir un reto.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Niurka Marcos se mostró de una manera muy particular; sin una gota de maquillaje para desafiar a una mujer que invitó a todas las chicas al dejarse ver con la cara lavada. Desde la intimidad de su cama y recién levantada, fue que la cubana apareció en un video en que dejó claro que nadie la reta.

«Reto a todas las chicas del TikTok a salir sin maquillaje… como yo en todos mis videos», explicó la chica a lo que Niurka Marcos no tardó en desafiar a la mujer. Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua. «Tu reto me la pela», indicó la vedette de 53 años en el post. Como era de esperarse la publicación de la vedette dividió opiniones en redes sociales.

Mientras unos apoyaron a la actriz de Televisa y le enviaron cientos de piropos por mostrarse sin maquillaje otros la tacharon de vulgar por levantar el dedo como símbolo de victoria e incluso hubo quienes también se le fueron encima por presumir su cara lavada, asegurando que está llena de operaciones y botox.

"Esa Wera desabrida, ni con maquillaje ni con filtros le llega al tobillo a Niurka", "Te amo","Tan perfecta como siempre", "Hermosa", "Dice chicas de TikTok, no Diosas", "Que vulgar", "Jajaja pobre no se que es mas feo engañarte o engañar a los decerebrados que te siguen ademas de estar operada y tener botox", "Que bonita eres sin maquillaje, te ves más jovial", "¡Sí, Niurka! Demuéstrale a las envidiosas", fueron algunos de los comentarios en la publicación de la ex de Juan Osorio.

Niurka Marcos es una de las famosas más activas en las redes sociales y una de las artistas que mejor cuerpo tiene a sus 53 años. En este sentido, la famosa confesó en una ocasión que la disciplina es la que le ha permitido mantenerse en forma. "Hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación y hacer otras cosas", explicó durante una entrevista para El Gordo y la Flaca.

Cabe mencionar que está declaración, Niurka Marcos la hizo después de que Chiquis Rivera presumiera su figura en redes sociales y asegurara que la agüita con limón eliminaba el sobrepeso. "Las personas que tienden a ser gorditas, tienen que sacrificarse un poquito más que simplemente tomar agua de limón", indicó la cubana.

Además, en esa ocasión aprovechó para pedirle a la hija de Jenni Rivera decir la vedad. "Si te hiciste un lipo, dilo". Además, recordó la estimación que le tiene a la hija de Jenni Rivera.

