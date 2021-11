Ninel Conde presume su silueta perfecta con tremendos bikinazos

Luego de que hace unas horas se diera a conocer que Ninel Conde ya puede convivir de manera presencial con su hijo Emmanuel tras casi dos años sin verlo, El Bombon Asesino, acaparó todas las miradas en las redes sociales al celebrar de una manera muy especial el Día de Acción de gracias, con tremendos escotes y bikinazos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ninel Conde compartió unas tremendas imágenes en las que presume su silueta perfecta, las cuales acompaña con un emotivo mensaje de agradecimiento por todo lo que ha logrado a lo largo de este año y de su vida.

"Llegó mi momento de dar gracias. Le agradezco a Dios y a la vida por los caminos que he transitado, y por la persona en que me han convertido. También por todo lo que he logrado este año, y a lo largo de mi vida. Incluso por los sueños que estoy por lograr. Estoy muy agradecida por lo que he construido, por lo que me espera, y porque ustedes me estén acompañando en todo el proceso. Doy gracias por mi vida, y por tenerlos en ella. Happy thanksgiving!. #Thanksgiving #AccionDeGracias #Reflexion #NinelConde #Lifestyler", escribió la famosa junto a las imágenes que causaron toda una sensación en Instagram.

Lee también: Dariana Romo se va al manicomio en S.O.S. Me estoy enamorando

"Un saludo hermosa, luces guapísima bby ", "Mi amor que nena tan hermosa", "Huuummmm mi amor que lido bonbonchito", "Y todo lo bella que estás mi ninel. Sigues igual. Hermosa. Besito", "Que hermosa te ves reyna de reynas tú eres única", "Espectacular, bellísima como siempre !!!", son algunos de los piropos que la famosa recibió.

Cabe señalar que la artista de 45 años está más que feliz luego de que ya pudo ver a su hijo, y aunque ella aún no ha manifestado nada al respecto, fue su ex pareja y padre del niño, Giovanni Medina, quien reveló que la artista y el pequeño ya tuvieron su primer encuentro luego de que tuvieran dos años sin verse.

Fue durante una entrevista con el programa De primera Mano que Medina aseguró que su ex y su hijo se reencontraron en su casa luego de que un juez autorizara las visitas cada 15 días. El ex de Ninel Conde reveló que la artista y su hijo pudieron verse y platicar durante una hora y media bajo la supervisión de un representante de la autoridad correspondiente.

Lee también: ¡Unas desalmadas! Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos lucen encantadoras en rosa

"Hay que ir gradualmente, hay que ir creando ese vínculo entre madre e hijo; la tratamos con mucho respeto, la hicimos sentir bienvenida porque también es importante que ella sienta un entorno cómodo", comentó el empresario. Mediana no descartó la posibilidad que los encuentros entre madre e hijo puedan durar hasta tres horas, pero siempre por la tranquilidad de todos acompañados por un fedatario público.

"Solicité la presencia de la autoridad, particularmente de un fedatario público, que es el actuario del juzgado donde tenemos el caso, para tranquilidad de todos", finalizó Giovanni Medina.

Síguenos en