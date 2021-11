Ninel Conde presume lo que con tanto sacrificio ha logrado

La actriz mexicana Ninel Conde volvió a paralizar los corazones de sus millones de seguidores de las redes sociales al presumir su cuerpo fitness, el cual ha logrado con mucho sacrificio, a base de estrictas dietas y arduas rutinas de ejercicios.

Con la mejor actitud, Ninel Conde compartió un video a través de sus historias de Instagram de lo bien que luce. Frente al espejo, El bombón Asesino se dejó ver con un outfit blanco de dos piezas con cristales; un pantalón y un top con el que resaltó su espectacular figura y sobre todo dejó al descubierto su tonificado abdomen.

Y aunque el video fue publicado en las historias de Instagram, esté fue tomado por otros perfiles en donde a la famosa de 45 años dividió opiniones, pues aunque luce perfecta, muchos de los usuarios de las redes sociales aseguraron que la artista era "puro plástico" e incluso hubo quienes hasta la compararon con Lyn May.

Lee también: Al borde de la piscina y en bañador que se pierde, Irina Baeva acalora a Gabriel Soto

"Lo malo es que ya se parece a Lynn May ", "Presumiendo sus cirugías y el marido huyendo", "Si fuera natural", "Es la hija de Lynn may puro silicon la. Señora ahora canta en restaurantes", "a pura cirugía quién no pero que bueno que presuma lo que quiera porque talento no tiene", "La sin C E R E B R O y cuerpo cirujeado", "Wow muy bello pero solo el cuerpo porque lastimosamente la cara ya se la daño con tanta y tanta operación", son algunas de las criticas que la famosa recibió en internet.

Cabe mencionar que actualmente Ninel Conde no está pasando el mejor momento de su vida, pues tras el arresto de su esposo Larry Ramos por fraude la imagen de la famosa se ha visto afectada, e incluso ha salido a la luz que ha tenido que cancelar algunas de sus presentaciones por falta de público.

Síguenos en