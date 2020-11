Ninel Conde pierde bebé, según Vieira Vidente

Este 2020 no ha sido el año de Ninel Conde, pues la actriz y cantante se ha visto envuelta en una serie de escándalos. El pleito legal que mantiene con su ex esposo, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo, Emmanuel y su reciente boda han sido tema de conversación en los medios de comunciación.

Recientemente la actriz de Rebelde volvió a acaparar los reflectores luego de que la famosa psíquica de México y Estados Unidos, Vieira Vidente, asegurara que la artista terminará el 2020 "con lágrimas". Sin embargo, lo que más sorprendió en sus declaraciones fue cuando mencionó que la famosa había perdido un bebé, fruto de su relación con Larry Ramos, actual esposo.

"Veo que Ninel tendrá más conflicto, ya que el 2020 lo termina con lágrimas. Giovanni Medina no permitirá que ella vea a su hijo sino hasta mediados del 2021, será como por el mes de julio y de agosto que ella logré verlo", mencionó la psíquica en su canal de Youtube.

Pese a que Viera afirmó que Ninel Conde no verá a su hijo hasta el 2021, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando mencionó que la actriz de Fuego en la sangre, había tenido un aborto espontáneo. "Veo claramente que Ninel perdió un hijo, perdió un bebé, esto es lo que veo. De hecho muchos pensaron que estaba embarazada, pero no fue así, habrá que preguntarle”, dijo.

Sin embargo no fue todo, ya que la famosa vidente aseguró que Ninel sufrirá la separación de Larry, pues lo dejará antes de cumplir los tres años de relación. "Lo que sí les aseguro es que veo que ella se separa de su actual esposo Larry antes de los 3 años de relación, es algo que no dura, no está bien establecida esta relación", dijo.

Recordemos de que hace unos días, Ninel Conde y Larry Ramos contrajeron matrimonio en la Ciudad dee México en donde ella lució como princesa, y por si fuera poco, también vendió la exclusiva a People en Español, misma publicación a la que le vendió la pedida de mano en el paradisiaco país de Turquía, cuando mucho se había dicho que como supuestamente no iba a haber tal boda, pues tampoco habría exclusiva. Pero horas después se dijo que no habían llegado a ningún arreglo.

Y como es de esperarse, las primeras imágenes del evento salieron a la luz antes de que la propia Ninel las compartiera, pues como ella bien lo dijo, difícilmente su vida puede ser privada.

