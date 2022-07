Ninel Conde paraliza las redes con su figura en diminuto bañador

A sus 45 años, Ninel Conde sigue teniendo una figura que es la envidia de muchas y el deseo de otros, pero nada ha sido gratis para esta actriz y cantante, quien, además de las ayuditas estéticas que se ha dado, también es muy disciplinada con el cuidado de su cuerpo y vaya que los resultados saltan a la vista.

La actriz de “Rebelde”, melodrama de Televisa, paralizó las redes sociales presumiendo su figura de una manera impactante y como sólo ella sabe hacerlo: en un bañador con el que dejó ver todo lo que tiene y se llevó una carretada de piropos.

Desde la sala de su casa, Ninel Conde se grabó frente a un espejo en diminuto bañador negro brillante con el que dejó claro que no se le mueve absolutamente nada y tiene todo en su lugar, proclamándose como la reina del OnlyFans.

El clip que causó furor

En sus historias de Instagram, la “Bombón asesino” compartió un video en el que modeló en un traje de baño de dos piezas tan diminuto que sólo le cubrió lo necesario y dejó expuestos sus encantos frente al espejo, donde mostró sus mejores perfiles.

La cantante arrasó en redes sociales al presumir sus curvas en el breve clip que compartió ante sus fans, quienes quedaron enamorados ante su belleza y su escultural figura de diosa, que cautivó a propios y extraños.

Aunque no se sabe si su diminuto bañador de hilo formaba parte de los atuendos para alguna sesión de fotos para su cuenta de OnlyFans, lo cierto es que Ninel Conde les dio una probadota a sus seguidores de Instagram de lo que se pueden encontrar en su cuenta de contenido exclusivo.

La actriz mexicana presumió su abdomen plano, su retaguardia y sus torneadas piernas y aunque su historia duró sólo un día, una cuenta de Instagram bajó el video para compartirlo en una publicación, donde los piropos no tardaron en llegar.

“Ricura de bombón”, “¡Qué hermosa!”, “Hermosa princesa, saludos y bendiciones”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación, donde otro de sus fans le preguntó por su hijo, al que no ve desde hace varios meses.

Y es que Ninel Conde fue acusada por su ex Giovanni Medina de que no acudió a visitar a su hijo, sin embargo, la actriz señaló que sí fue pero no la dejaron entrar a la casa, por lo que buscará otras instancias legales para que los encuentros se programen en un lugar imparcial.

