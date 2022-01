Ninel Conde llega a 5 millones de seguidores y lo celebra en diminuto bañador

En la era actual, alcanzar el mayor número de seguidores en redes sociales es una de las metas que se han propuesto miles de famosos alrededor del mundo, por ello, cada vez que suman una cifra importante la festejan, como ocurrió con Ninel Conde, quien recientemente celebró sus primeros 5 millones de fans en Instagram.

La actriz y cantante mexicana, famosa por su papel de Alma Rey en la telenovela “Rebelde”, de Televisa, consintió a sus seguidores al posar en un diminuto bañador neón de tiras con el que dejó muy poco a la imaginación, arrebatando suspiros.

Y no es para menos pues Ninel Conde llegó a 5 millones de seguidores en Instagram, una cifra que no muchas tienen, y lo celebró mostrando sus imponentes curvas en el diminuto bañador con el que dejó claro que a sus 45 no se le mueve absolutamente nada.

Desde hace unas semanas ya la “Bombón asesino” esperaba con ansias este momento y se preparó a conciencia para cuando alcanzara la mágica cifra, por lo que realizó una sesión de fotos luciéndose en un bañador amarillo neón de tiras con el dejó sin aliento a sus fans, presumiendo cuerpazo.

La sexy prenda tenía un escote fruncido, con cuello halter y una especie de collar de tela en el cuello; en la zona del torso se unía con dos líneas de tela a los costados del abdomen y una tira, a manera de cinturón, en la zona media; el área del bikini era de corte alto por lo que dejaba ver las caderas de la cantante.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que de la zona de la cintura salían un par de tiras que conformaban una especie de ligero alrededor de los muslos, dándole un toque aún más sexy al atuendo de Ninel Conde, quien lució espectacular en él.

La actriz complementó el look con el cabello suelto y rizado y unas grandes gafas cuadradas en color gris, mientras posaba frente a unos grandes número de globos dorados que formaban un “5 M”, en alusión los 5 millones de seguidores que tiene en Instagram.

“¡¡¡MIS BOMBONES!!! ¡¡¡YA SOMOS 5 MILLONES EN NUESTRA FAMILIA DE INSTAGRAM!!! MUCHAS GRACIAS, LOS AMO”, fue lo que escribió Ninel Conde junto con las fotografías, desatando una serie de comentarios por parte de sus fans.

“¡Felicidades!”, “¡Qué bonita!”, “Hermosa”, “¡Enhorabuena!”, “I love you, Queen”, “Siempre bella, ¡increíble!”, “¡Una diosa!”, “¡Wow! Me gusta se parte de esto”, “Ninel, estás hermosa”, “Mi crush”, “Luces espectacular”, “Fabulosa”, “Cuerpower”, “Pensé que celebrabas tus 50. ¡Felicidades por tus 5 millones!”, fueron algunos de los comentarios.

