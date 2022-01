Ninel Conde envuelve su figura con vestidito de red y deja ver su bañador

Desde que inició el año, Ninel Conde ha mostrado una actitud más positiva cada día y no sólo comparte con sus fans algunas reflexiones que ha realizado en este tiempo, sino que también les deleita la pupila a lucir su cuerpazo con tremendos outfits que gritan “sexy”, como el bañador blanco con el que se dejó ver recientemente.

La actriz mexicana, quien diera vida a Alma Rey en “Rebelde”, melodrama producido por Pedro Damián para Televisa en 2004, envolvió su figura con un vestidito de red que evidentemente no le cubría nada, pero si le agregaba un toque muy sensual a su pose mientras dejaba ver su bañador debajo.

Posando al lado de un lago y sobre un yate, Ninel Conde dejó claro que a sus 45 años no le duele nada, mostrando su sensual figura bajo el vestidito de red que descubría sus tremendas curvas en el bañador blanco, presumiendo su amor propio a sus fans.

En 2022, Ninel Conde se ha esforzado por dejar las malas vibras de lado y sobre todo las situaciones que vivió durante 2021, que llegaron a un punto culminante cuando su aún esposo, Larry Ramos, huyó de la policía cuando se encontraba en arresto domiciliario, investigado por fraude.

Desde entonces, la “Bombón asesino” ha evitado hablar del tema pero ha tratado de ver la vida más positiva, por lo que en este año ha compartido con sus casi 5 millones de seguidores en Instagram varias reflexiones acompañadas con fotografías en las que se luce en sexys atuendos.

Esta ocasión no fue la excepción, pues Ninel Conde aprovechó una publicación para dejar claro que tiene un gran amor propio y gran respeto por su cuerpo, por lo que trata de estar sana y de cuidarse no sólo física, sino mentalmente, y compartió la imagen para demostrar los resultados.

La cantante enfundó sus curvas en un bañador completo en color blanco con un amplio escote en “V” y aberturas en los costados, presumiendo sus encantos y sus torneadas piernas debajo de un vestidito de malla de red en tono negro que únicamente le agregó un toque más sensual a su outfit.

“El amor propio no sólo se trata de hacer lo que te gusta, ese amor también viene en forma de sacrificios. Despertar temprano y dormir lo suficiente, comer sano o entrenar aunque no nos provoque, trabajar en ese proyecto pendiente aunque no estés tan de ánimos… Son pequeñas muestras de amor hacia nosotros. Tengan siempre presente que cada pequeño esfuerzo te acerca a la meta que tanto anhelas. Y eso también es una muestra de amor propio”, escribió la actriz.

Ninel Conde recibió muchas muestras de apoyo y piropos por parte de sus fans, que se rindieron a sus pies: “Precioso bombón“, “Muy hermosa, maravillosa, siempre perfecta“, “Eres lo más hermoso que he visto este día“, “Chulada“, “Eres una lindura, Ninel“, “¡Qué bellísima y maravillosa!“, “Dueña de una belleza y sabiduría que tiene mucho que enseñar“, “Pura belleza”.

