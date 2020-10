Ninel Conde desmiente que su boda sea este miércoles

El pasado martes, la periodista Martha Figueroa dijo en "Hoy" que Ninel Conde tenía todo listo para casarse este miércoles con el empresario colombiano Larry Ramos en lo que se presume, será una boda espectacular con una recepción de primera, pues hasta mostró en pantalla la invitación enviada por la cantante al matutino del canal de Las Estrellas.

Sin embargo, hace unos minutos, Galilea Montijo, también conductora del programa, dijo que le había llegado información de primera mano y no será así, pues al parecer, la cantante vendió el evento a la misma revista a la que vendió su pedida de mano en Turquía, People en Español.

El matutino se dio a la tarea de recopilar la información y según dijo la tapatía, la Bombón Asesino se comprometió con dicha publicación a que tuviera la exclusiva, motivo por el cual, no da muchos detalles de lo que será su unión en matrimonio con Larry Ramos.

Incluso Paul Stanley, supuso que cuando hay ese tipo de exlusivas, las publicaciones pagan hasta el evento del famoso; aunque esa información queda sólo como un supuesto, pero Galilea, le pide a su "informante" que le aclare la duda.

Pues de acuerdo al reportaje, Ninel niega categóricamente que su enlace matrimonial vaya a ser celebrado el día de hoy miércoles 28 de octubre de 2020, lo que resulta confuso toda vez que ya ha empezado a circular su invitación en los medios y redes sociales.

Ninel fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y así lo dijo a Jonathan Barajas, un reportero del matutino: "Ay, mi amor, ya no voy a aclarar chismes, de verdad estoy cansada de tanta toxicidad y tanta cosa que se inventa... No tengo nada qué aclarar de verdad; es tan efímero, ¡imagínate!... eso no es oficial... yo creo que [el hecho de] que lo diga un programa no es oficial.

Por otro lado, tal parece que lo que quiere es confundir a la prensa y fue muy explícita con lo que desea para su vida:

"Yo lo que quisiera es tener paz, estar en paz, tener tranquilidad, que cada paso que doy no me estén cuestionando, juzgando... Ya como que es cansado, ¿no?... Que agarren a alguien más un ratito, ¿sabes?... O sea es como ya too much, en algún momento que suceda algo y haya algo que compartir, se compartirá".

La "Bombón Asesino" dijo que incluso ya no le importan los chismes que ve en los medios y redes sociales, que sabe que su información vende, aunque advirtió que hay una repercusión legal cuando hay de por medio difamaciones.

"Ya me da igual, por eso ya no caigo... y les vende (a los medios) seguramente, pero pues también hay una repercusión legal cuando son difamaciones o sacan de contexto la situación, ¿no?", dijo la cantante.

