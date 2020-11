Ninel Conde demanda a Giovanni Medina: Estoy levantando la voz

Los problemas en la vida de la cantante Ninel Conde no cesan, y es que hace un par de días anunció que había denunciado a su ex pareja y padre de su hijo Emmanuel, Giovanni Medina bajo el señalamiento de violencia, por lo que Conde compartía junto a su equipo legal de trabajo que se llevaría a cabo una audiencia el día de ayer jueves 12 de noviembre, a la cual, se presume que Medina no asistió, debido a que mencionó que posiblemente pueda estar contagiado de Covid-19.

Luego del desafortunado momento que vivió la cantante a las afueras de su hogar, el programa de espectáculos De Primera Mano, de Grupo Imagen TV, hizo una entrevista al bombón asesino, quien confía plenamente en que la justicia de México esté de su lado. Gustavo Adolfo Infante presentó las evidencias en un vídeo en el que se ve a Giovanni Medina -muy enojado- intenta ingresar a la casa de su ex pareja, Ninel Conde.

Y de acuerdo a la ahora esposa de Larry Ramos, dicho clip difundido por el programa ya tiene tiempo, lo que le sirvió a Ninel para recordar la violencia que vivió cuando vivía con el padre de su hijo, a quien no ha visto desde hace algunos meses.

"Es un marco de violencia, sea cualquiera el entorno, el contexto, el antes o el después. Se nota la actitud violenta con ataque de ira de una persona que quiere entrar a mi casa a la fuerza, golpeando porque simplemente ya no quería más violencia, quería vivir en paz", contó.

Por otro lado, la cantante aprovecho para revelar que ante su negativa de querer recibirlo más en su hogar, Giovanni Medina la amenazó varias veces con quitarle a su hijo, advertencia que cumplió con la mano en la cintura.

"Sabía el precio, que era no ver a mi hijo, me lo repitió muchas veces y lo cumplió. Sabe que tiene mucho que perder si yo digo las cosas, pero Dios sabe cómo han pasado. No me gusta llorar frente a las cámaras, pero fue muy fuerte recordar esa violencia psicológica" mencionó triste la cantante de 44 años.

La bombón asesino también recordó las escenas de celos que Giovanni le hacía cuando era su pareja y ella participaba en la obra "El tenorio cómico", pues no podía salir a cenar con sus compañeros actores a ningún lado.

"Yo no podía salir del teatro a cenar con mis compañeros, tenía que correr al hotel para una videollamada para que el señor no pensara que estaba teniendo relaciones con otros hombres. Le doy gracias a Dios que estoy libre de esa violencia y de esa cárcel que yo solita me metí, lo asumo", reveló la también actriz.

La cantante, esposa de Larry Ramos, habló sobre la denuncia que interpuso en contra de Giovanni Medina, misma que presentó desde el pasado mes de junio.

"Estoy levantando la voz y esta denuncia la presenté el 10 de junio de este año. La fiscalía y el ministerio público encontraron elementos suficientes para judicializar la denuncia y dar una audiencia inicial", indicó.

Entre otras cosas que estan sucediendo actualmente de la misma índole, por lo que Ninel Conde dijo que la audiencia coincidió con el caso del actor Eleazar Gómez, quien agredió físicamente a su entonces novia Stephanie Valenzuela.

"Fue una coincidencia y hay muchas mujeres que están alzando la voz para decir basta a la violencia de género", aseguró.

Por otro lado, la actriz de "Rebelde" (2004), se mostró preocupada por la salud de su hijo, quien actualmente vive con Giovanni Medina, quien aseguró que no se presentó a la audiencia por sospechas de Covid-19.

"Tengo incertidumbre de saber si mi bebé está contagiado, de saber si tiene algo que el señor dice que tiene", comentó la cantante muy angustiada.

Ninel Conde fue cuestionada por las pruebas psicológicas a las que se sometió para el caso de custodia que enfrenta con su ex.

"Existe un peritaje en psicología de un instituto oficial y ellos confirman que existe un rastro de violencia psicológica y violencia familiar. Por eso están ahí esos elementos y muchas otras cosas que son difíciles de probar, pero hay otras que sí", explicó Ninel, quien espera que la justicia esté de su lado y que su caso sirva para que otras mujeres también levanten la voz.

“Esto inició con un audio cuando yo estaba embarazada. Todo lo que me amenazó lo ha estado cumpliendo paulatinamente (…), que se imparta justicia y si esto sirve para detener esta ola de violencia contra las mujeres y hay mujeres que no tienen los recursos o el valor para defenderse", dijo Conde.

Por último, la estrella de los escenarios reveló que si permaneció mucho tiempo al lado de su ex pareja fue debido a que tenía miedo de las amenazas que recibía y reconoció que no tuvo el valor para enfrentarlo:

"Por bruta, por ignorancia, por miedo, pero gracias a Dios ya soy libre y eso es lo que me da fuerza para seguir. Las autoridades van a impartir justicia y lo importante es detener esta ola de violencia", finalizó Ninel.

