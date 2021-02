Natalia Jiménez rompe el silencio y se ríe de sus deudas

Luego de que muchos medios de comunicación aseguraran que Natalia Jiménez, ex vocalista de la Quinta Estación, estaba en bancarrota, la cantautora española rompió el silencio y dejó claro que si tiene deudas pero no está en bancarrota. Con gran sentido del humor, la famosa respondió a todos los que aseguran que no tiene ni un peso.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Natalia Jiménez compartió un video con el que dejó claro que su situación financiera no está tan bien como quisiera, luego de que el programa de espectáculos de Telemundo, Suelta la Sopa, anunciara que la intérprete de Me Muero tenía cinco dólares.

"Muy contenta aquí en Miami celebrando con agua de Miami-Dade porque agua Evian cuesta seis dólares", comentó entre risas la ex vocalista de la Quinta Estación. Los comentarios de su más de un millón de seguidores no se hicieron esperar, e incluso apoyaron la actitud que tomó la cantante para callar bocas.

“Yo tengo otros 5 dólares en el banco, si te los presto ya tienes 10 con 44 jssjsj”, “ Yo estoy en bancarrota y nadie dice nada”, “ Aparta y guarda las tortillas rotas y viejas, para hacer chilaquiles después”, “ Que buen ánimo ! . Yo trato de gastar la mitad y ahorrar la otra mitad jajajjaa”, “ Eres increíble, jajajaja a disfrutar esa #vidadebancarrota!!!! Uff yo me hago la loca como sí fuese un dinero q debo y no puedo gastar hasta completar una cantidad jajajaja aunque estando en Vzla es algo imposible”, son algunos de los comentarios en la publicación de la cantante.

Pese a ver desmentido que su situación financiera andaba demasiado mal, la cantante no ha dejado de tomar con humor su situación, y a través de Instagram ha compartido videos en donde se mofa de que está en bancarrota. En una segunda publicación la española aparece dando de comer a unas gaviotas mientras se ríe de que está en bancarrota.

"Derrochando mis últimos pesos en gaviotas, mis últimos pesos de mi bolsa de tostitos que agarre de la cocina para darle a estás maravillosas gaviotas”, indicó la actriz en el video que ha sido toda una sensación en dicha red social. Para dejar más clara su situación, la cantante compartió una publicación en la que asegura que tiene problemas de deudas como muchas personas, las cuales solventará poco a poco.

"Mi bancarrota es un Chapter 13, lo pueden ver online. Es solamente pagar mis deudas a mi ritmo, sin intereses, en lo que la situación mejora. No significa que me estoy muriendo de hambre no que he perdido toddo lo que tengo. Suena muy alarmante todo en los medios pero la verdad es algo normal. Agradezco mucho el apoyo y cariño qie estoy recibiendo, mientras, sigan riéndose con los videos que pongo, que paara eso son, y sepan que estoy bien y que los amo", escribió.

Recordemos que aa principios del 2021, la cantante española anunció que se divorciaba de su esposo Daniel Trueba, con quien estuvo durante seis años.

"Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba. Normalmente, llevaríamos todo este proceso en privado, pero dado a que soy una persona pública, es mejor exponeros este tema directamente a vosotros, como público, que siempre me habéis apoyado a través de los años y habéis estado pendientes de todas mis alegrías y tristezas", escribió.

"Efectivamente desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija Alessandra. Agradezco de corazón vuestro apoyo durante todos estos años, y de la misma manera agradezco vuestra consideración y respeto con esta decisión. Por el momento no voy a dar entrevistas ni emitir otro tipo de comentario al respecto", concluyó.