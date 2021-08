Natalia Barulich, ex de Maluma, lo apuesta todo, posa sin nada

Una vez más, la modelo estadounidense, de origen cubano-croata, Natalia Barulich, paralizó los corazones de sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir una ardiente sesión fotográfica en la que le apuesta a todo y posó como Dios la trajo al mundo.

Fue a través de su perfil de Instagram que Natalia Barulich, -quien también es conocida por haber tenido una relación sentimental con el cantante de reguetón, Maluma y el futbolista Neymar-, que compartió una serie de fotografías con las que dejó boquiabiertos a sus casi cuatro millones de seguidores.

Desde diferentes escenarios, la ex de Maluma, le apostó a todo y echó a volar la imaginación de sus fieles admiradores al despojarse por completo de su ropa y posar frente a las cámaras. Con un solo sombrero que cubría gran parte de su cuerpo y unos tacones y con extravagante bisutería, fue que la icónica modelo del videoclip, Felices los 4 presumió en todo su esplendor sus prominentes curvas.

"Some days are for falling in love with people, some days for cities, & some for your time in solitude", en español: "Algunos días son para enamorarse de la gente, algunos días para las ciudades y otros para su tiempo en soledad", fue el mensaje con el que la modelo de raíces cubanas acompañó la atrevida y sensual sesión de fotos.

En cuestión de horas, la publicación de Natalia Barulich logró miles de Likes. Hasta el momento ha acumulado 458,151 Me Gusta y un sinfín de comentarios donde los admiradores resaltaron su belleza. “Sexy Natalia”, “Hermosa”, “Diosa”, “Espectacular”, “Si que hermosa Natalia cuerpazo usted pasalera”, “Que locura de mujer”, son algunos de los comentarios en la publicación de la modelo de 29 años.

Cabe señalar que no es la única sesión de fotos con la que la ex de Maluma ha hecho arder las redes sociales, pues basta recordar que hace unas semanas posó muy sensual con sólo un lazer blanco y unos zapatos tacón aguja. Sesión en la que escribió un mensaje en portugués. “Pensando em seus lábios".

Aparte de que la ex de Maluma ganó popularidad tras aparecer en el videoclip “Felices las 4”, Barulich ha participado en videos como Morena, Blame, de Calvin Harris y John Newman, o Work B**ch de Britney Spears.

Además, Natalia Barulich, ha modelado para diversas marcas de lencería y trajes de baño, aparte de ser la imagen de las revistas Maxim y L'Officiel. Actualmente trabaja para la marca Guess.

