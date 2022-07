¡Nada es casualidad! Así pule sus curvas Marjorie de Sousa entrenando

Dicen que nada en la vida es casualidad, o al menos, así parece ser, y la actriz Marjorie de Sousa lo ha dejado claro tras mostrarse entrenando muy duro y puliendo sus curvas para lucir espectacular en la televisión y en redes sociales.

Y es que, el cuerpazo que la venezolana tiene no es más que producto de las horas que se la pasa entrenando físicamente con rutinas que la dejan exhausta, como ha dicho en más de una ocasión que ha compartido a través de sus historias de Instagram.

Y hace algunos días, Marjorie de Sousa compartió a través de su perfil de la red de la camarita, una serie de postales en las que se le ve entrenando con ejercicios de alto impacto en su lujosa mansión de la Ciudad de México.

La venezolana demuestra su fuerza de voluntad

Así que son años los que Marjorie de Sousa tiene sometiéndose a rutinas que a decir verdad no cualquiera aguanta, pues no sólo implica ejercicio físico, sino que además, se vale de elementos de un peso considerable que le ayudan a fortalecer músculos, eliminar la celulitis y tonificar piernas, brazos y abdomen; por lo que la venezolana preguntó a través de su publicación:

"Se ve fácil? Jijij inténtalo. Protocolo: 90*30 Ejercicios: Mixer, Clean Squat, Side Swing Squat (Mezcladora, sentadilla limpia, sentadilla lateral) @ozkarleal84 @eltonawellness @peps.fit... @celebrity_workout_mexico @suples.training.systems @bulgarianbagmexico @ivan.ivanov.suples #WellnessStrengthMethod TU SI PUEDES #mds #marjoriedesousa #entrena #saludesvida #instagood #instamoment".

Y es por eso que se confirma la teoría de que el cuerpazo que posee no es cosa de la casualidad, sino producto del ejercicio, y a sus 42 años, ha logrado deslumbrar luciendo sus curvas en la pantalla chica de la tv con cada personaje que hace, así como en redes sociales y reconocidas revistas de las que ha protagonizado diversas portadas.

No por nada, se ha ganado comentarios como "Impresionante", "Hermosa" o "Woooww me encanta, que preciosura y que belleza de mujer tan bonita y tan hermosa y tan sexy y tan linda te ves haciendo ejercicio marjodsousa, woowww me encanta, que actriz tan bella y tan preciosa eres".

Y otros halagos como "Excelente, linda y bella", "Con todo el ánimo", "Cuánta energía y perseverancia!", Qué diosa", "Güera hermosa, te amo mucho" y los comentarios inspiradores no se han hecho esperar: "Solo tú puedes porque eres una persona muy especial y nunca te das por vencida".

