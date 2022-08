Nace el nuevo integrante de la familia Kardashian-Thompson, "es niño"

Con todo y su relación tan compleja y llena de escándalos, por fin aparece una noticia buena entre el matrimonio de Khloé Kardashian y Tristan Thompson, pues después de una espera llena de ilusión, por fin nace su nuevo integrante y segundo hijo del polémico matrimonio.

Si bien es cierto que dicho nacimiento ocurrió a través de un embarazo subrogado (sustituto), no le quita para nada alegría ni resta amor a la dicha de tener entre brazos a su nueva bendición. Dicho nacimiento fué dado a conocer por la revista People la noche de éste viernes 5 de agosto, hecho que confirmó un representante de la empresaria Kloé Kardashian quién fué citado por dicha revista para confirmar la noticia.

¿Qué sabemos sobre el segundo bebé de la familia Kardashian-Thompson?

La más joven de las Kardashian, de 38 años, y el reconocido basquetbolista, de 31, que como se mencionó anteriormente, han pasado por bochornosas situaciones de infidelidad por parte de él, su amor ha sido mas fuerte y han logrado superar éstos obstáculos y para que no quepa duda, dan la bienvenida a su nuevo hijo, sí, así como lo oyen, pues People confirmó que se trata de un niño, quién también asegura que los padres aún no deciden el nombre del recién nacido.

Cabe mencionar que la noticia del segundo hijo de la socialité, salió a la luz apenas el junio pasado, sin embargo no es nada nuevo para la pareja, pues ellos ya son papás de True Thompson, de apenas 4 años de edad. En medio de la turbulencia y de acuerdo a reportes de prensa, la pareja se separó en enero pasado ha causa de las infidelidades cometidas por parte de Tristan Thompson.

Kloé Kardashian, no cabe de felicidad al saber que es madre por segunda ocasión y por supesto está super agradecida con la madre subrogada, pués otro integrante de People comentó lo siguiente: " Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

Para el deportista tampoco es nuevo el ser padre, ya que además de los dos hijos que tiene con Kloé, no hay que olvidar a quiénes tambien llevan su sangre, hablamos de Prince, un pequeñito que ahora tiene 5 años, al que tuvo con Jordan Craig, y eso no es todo, también está Theo,de 8 meses, a quién procreó con Maralee Nichols.

Aunque fué una relevante noticia la del nuevo miembro del clan Kardashian, ésta se vió un tanto opacada por la que anunció la ruptura amorosa entre Kim Kardashian y Pete Davidson, tras nueve meses de noviazgo.

Relación entre Kloé Kardashian y Tristan Thompson

La pareja comenzó a salir en 2016. Para el año 2018 recibieron con una calurosa bienvenida a su hija True, sin embarargo, en el 2019, salió a la luz que Tristan Thompson le fué infiel a Kloé con Jordyn Woods, la mejor amiga de su media hermana Kylie Jenner.

Kylie y Jordyn, fueron amigas desde muy jóvenes e incluso vivían juntas en la casa de la menor de las Kardashian-Jenner, pero después de lo sucedido y por obvias razones Jordyn se mudó a la casa de su madre.

Poco después, todo ésto, fué reflejado en el reality show de la familia "Keeping Up with the Kardashians", y aunque tras varios meses de estar en la mira por dicha situación, triunfó en amor y nuevamente se reconciliaron.

