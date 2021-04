Muy intensa: con los jeans rotos y sin sostén, Lis Vega presume encantos

La actriz Lis Vega, ¡anda desatada!, pues en las últimas publicaciones de sus redes sociales, ha dejado muy poco a la imaginación como en una de las más recientes, en la que presumió encantos en una de sus poses más intensas, pues con los jeans rotos y sin sostén, la cubana dejó boquiabiertos a más de uno.

Su cuenta oficial de Instagram es su fiel testigo de las múltiples ocasiones, en las que la cubana muestra su cuerpo y presume curvas sin remordimientos; pues a sus 43 años, es una de las mujeres latinas más candentes que figuran en el mundo de la farándula.

Y es que con su presencia -en un principio- como vedette y luego como estrella de televisión, Lis Vega, ha logrdo arrancar suspiros a sus más de 1,7 millones de seguidores de su perfil personal de Instagram, en el que hace unos días escribió:

"SI NO CAMBIAS TODO SE REPITE. NACIMOS PARA BRILLAR NO PARA ENCAJAR, MI CUERPO ES MIO Y LO QUE PIENSEN DE MI NO DEFINE QUIEN SOY, LAS ETIQUETAS SON PARA LAS COSAS, NO PARA LAS PERSONAS. MÁS CALMA EN EL ALMA, MAS FUERZA, MAS FOCUS EN LA MIRADA. VAMOS CON TODO, SIN MIEDO. EL MEJOR INICIO DE SEMANA PARA TODOS. #LAPOETADELOURBANO #VUELOLIBRE".

Además de figura de diez y una piel bronceada, Lis Vega, dio rienda suelta a la imaginación de sus fanáticos, pues pese a que posó con unos jeans de mezclilla, lució su redondeada retaguardia gracias a que están rotos de manera muy estratégica, justo al terminar las pompis.

A la estrella de las redes sociales, ya se le hizo costumre posar con poca ropa y esta vez no fue la excepción, pues sus tatuajes fueron los que cubrieron esta vez, su tez que sin duda alguna, causa revuelo entre sus admiradores cada vez que recurren a su cuenta a ver qué hay de nuevo.

La cubana, nacida en La Habana, modeló un par de lentes -que pudieron haber pasado desapercibidos-, a la orilla de una piscina en lo que parece ser un conjunto residencial, que sin duda alguna, empodera más como mujer a la también actriz de "Santa Diabla" (2013-2014).

Lis Vega se ha llevado los aplausos de sus más fervientes admiradores, que en su mayoría son público masculino, quienes se maravillan los las más infartantes postales y vídeos de la competencia de Lorena Herrera y literalmente, prenden fuego a las publicaciones de la cubana.

Un total de 9,722 corazones rojos, son los que la Lis ha logrado reunir, entre los que destacan el del actor Alexis Ayala, quien es seguidor de la también actriz de televisión. Por otro lado, se pueden leer 184 mensajes en la caja de comentarios.